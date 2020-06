Air France propustí přes 7 tisíc lidí. Zmenší se i dceřiná společnost HOP

Air France v současnosti zaměstnává okolo 45 tisíc lidí. Šest a půl tisíc z nich by teď mělo odejít přímo z Air France, více než tisícovka pak opustí HOP, dceřinou firmu pro vnitrostátní lety. Nesouhlas s propouštěním už v pondělí vyjádřily odbory, které to nazvaly „masivní destrukcí zaměstnání ve skupině Air France“.

Masivní propouštění je stále v souladu s názory státníků, francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire totiž uvedl, že doufá, že Air France zruší méně než 8 000 pracovních míst.

„Se snížením letecké aktivity se logicky snížila i poptávka po pracovní síle. Společnost musí nevyhnutelně projít transformací,” uvádí vedení letecké společnosti.

Dceřiná společnost HOP, která provozuje především vnitrostátní lety, bude celou krizí ohrožena nejvíce. Podle deníku Le Télégramme by měla v některých francouzských městech úplně ukončit působnost.

„V průběhu příštích tří let by HOP neměl vůbec operovat ve městě Morlaix,” zmiňuje deník město na západě Francie. Spekuluje se i o uzavření pobočky HOPu v Lille a základny Air France pro posádku v Toulouse.



Pracovníci z finančního, personálního nebo IT oddělení v Morlaix se mají přesunout do regionální pobočky v Nantes. Naopak projektanti by se měli připojit k týmu na pařížském letišti Charles de Gaulle. Pilotní výcvikové středisko, které se rovněž nachází v Morlaix, čeká zrušení.

Air France získala od vlády finanční podporu s tím, že bude dbát na dodržování regulací spojených s ochranou životního prostředí a bude klást důraz na ziskovost. Air France, které spadají pod holding Air France - KLM, jsou druhé největší evropské aerolinky a podíl v nich má i francouzský stát. Vláda společnosti poskytla finanční pomoc ve výši 7 miliard eur, z čehož za 4 miliardy stát ručí u bank a 3 miliardy poskytl aerolince přímo.

Francouzská letecká společnost není zdaleka jedinou aerolinkou, která propouští ve velkém. S tisíci zaměstnanci se musí rozloučit i další evropské letecké společnosti.

Například British Airways plánují propustit asi 12 000 lidí, německá Lufthansa se rozloučí s 22 000 pracovníky. Plán propustit zhruba 5 000 zaměstnanců v úterý výměnou za slíbenou pomoc akcionářů oznámily i aerolinky Scandinavian Airlines.