Znečištění bylo ve vzduchu méně už před pandemií, loni většina emisí klesla

Žebříčky znečisťovatelů za rok 2019 Provozy vypouštějící nejvíce rakovinotvorných, pravděpodobně či potenciálně rakovinotvorných látek v roce 2019: 1. SPOLANA, a.s. (Spolana Neratovice)

2. ACO Industries Tábor, s.r.o. (Havlíčkův Brod)

3. Polytec Composites Bohemia, s.r.o. (Chodová Planá, Plzeňsko) Provozy vypouštějící nejvíce reprotoxických látek (bez oxidu uhelnatého) v roce 2019:

1. DEZA, a.s. (Valašské Meziříčí)

2. UNIPETROL RPA (Litvínov)

3. Sev.en EC, a.s. (Elektrárna Chvaletice, Pardubicko) Provozy vypouštějící nejvíce skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného, metanu) v roce 2019:

1. ČEZ, a.s. (Elektrárny Prunéřov, Kadaň)

2. Elektrárna Počerady, a.s. (Vyškov)

3. ČEZ, a.s. (Elektrárny Tušimice, Kadaň) Provozy vypouštějící v emisích nejvíce rtuti a jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy v roce 2019:

1. Sev.en EC, a.s (Elektrárna Chvaletice, Pardubicko)

2. Elektrárna Počerady, a.s. (Vyškov)

3. ČEZ, a.s. (Elektrárny Prunéřov, Kadaň) Zdroj: Integrovaný registr znečišťování