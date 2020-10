Vláda schválila příspěvek na nájemné a miliardu pro autobusy

Kompenzace se budou vyplácet za sedačku a den. Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku.

Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000.

Příspěvek na nájemné

Podnikatelům, kteří z nařízení vlíády museli zavřít nebo omezit provoz, stát přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí. Maximální výše podpory bude deset milionů korun.

Na rozdíl od jara nebude podpora podmíněná slevou ze strany pronajímatele. Na program je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun.

O příspěvek na nájem budou moci žádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina. Týká se i komerčně provozovaných sportovišť jako jsou kurty, kluziště, či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness.

Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

