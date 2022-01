Možná brzy dojde na virtuální dovolenou, říká expert na telekomunikace

Hlavně starší ročníky si pod slovem telekomunikace představí jen kabely a dráty. To už asi dnes neplatí.

Procházíme absolutní modernizací služeb, sítí a technologií. K první velké vlně došlo v 90. letech a dohnali jsme tenkrát svět. Investovaly se velké peníze a muselo to stačit tak na dvacet až pětadvacet let. Tahle fáze končí. Služby se zásadně změnily. Dnes už je vše postavené na internetu. Technologie, které nejsou připravené na poskytování internetových služeb, v podstatě už v dnešní době nemají šanci. Ty staré, které nám sloužily mnoho let, odcházejí, protože nejsou efektivní. Nestačí ani kapacitně, ani morálně.

Výsledky jsme viděli po příchodu covidu. Když se poprvé uzavřely školy, ze dne na den narostl provoz v síti o 20 procent. Vladimír Filip ředitel strategie a rozvoje sítě