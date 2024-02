Valentýn mobilizuje zamilované. Vládnou jako obvykle hlavně sladkosti či květiny

Svátek zamilovaných bude podle průzkumu e-shopu Alza.cz v příštím týdnu slavit asi třetina respondentů. Své partnerky nebo partnery nejčastěji, z 36 procent, obdarují květinami a sladkostmi, 14 procent dotázaných koupí erotické pomůcky, dalších 11 procent parfém či kosmetiku.

Desetina dotázaných letos k Valentýnu podle Alzy koupí šperk, dalších devět procent poukaz nebo zážitek. Pětina svou polovičku obdaruje něčím jiným, vyplývá z průzkumu, kterého se v Česku zúčastnila více než tisícovka lidí. Za dárek plánuje 54 procent respondentů utratit do 1000 korun, 30 procent si vyhradilo až 2000 korun. Do 5000 se bude pohybovat osm procent dotázaných a shodný podíl naopak nad 5000 korunami. Jako důvod, proč svatého Valentýna neslaví, 31 procent dotázaných uvedlo, že je to podle nich komerční svátek.

Asi z čtvrtiny se na celoročních tržbách svátek zamilovaných podílí v sexshopu Růžový slon. Letos je zájem podle ředitele Adama Durčáka mírně vyšší než loni. Lidé kupují erotické pomůcky na dálkové ovládání, parfémy s feromony či masážní oleje. Více se také daří produktům ve tvaru srdce, uvedl Durčák.

„V období Valentýna se dále prodávají falešné okvětní lístky, klasické i rozpustné ve vodě, pro navození romantické atmosféry,“ doplnil. Za erotické pomůcky podle něj zákazníci utrácí podobně jako loni, tedy v průměru od 1200 do 1500 korun.

Den svátého valentýna zvyšuje poptávku po poukazech na portálu Slevomat.cz. „Tím, že ale letošní svátek připadá na polovinu pracovního týdne, mnoho lidí řeší daný den slavnostní večeří, degustačním menu nebo pronájmem soukromého wellness,“ uvedl ředitel Ladislav Veselý. Další zákazníci podle něj o následujícím víkendu vyrazí na hory či si dopřejí pobyt na zámku. Doplnil, že za návštěvu restaurací letos utrácí kolem 900 korun, v případě valentýnských pobytů pak asi 7500 korun.

Na Glami.cz za poslední dny stoupla poptávka po špercích, a to o 30 procent. Pětiprocentní růst zaznamenalo také dámské spodní prádlo a 29procentní noční košile. O 70 procent více také zákazníci vyhledávají pánské prsteny, řekla ČTK manažerka značky Eliška Hynková.

Před svátkem zamilovaných obchody Datart pozorují zájem o drobnou elektroniku nebo produkty k péči o tělo a vlasy, jako jsou epilátory, fény či zastřihovače vousů, řekla mluvčí Petra Psotková. Na on-line tržišti Allegro.cz se oblibě těší také růže ze stavebnice LEGO. „Naše data ukazují, že se Češi zajímají převážně o dámské spodní prádlo, šperky, oblíbené jsou ale také svíčky nebo květiny z naší valentýnské nabídky,“ řekla ČTK za firmu Tereza Copers.