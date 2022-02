Jak si užít Valentýn. Milujte se opačně a náladu nenechte náhodě

Je vlastně úplně jedno, jestli jste adoptovali anglosaský svátek zamilovaných, který připadá na 14. února, slavíte letní slunovrat jako svátek plodnosti, japonský Bílý den zamilovaných 15. března, gruzínský den lásky 15. dubna, židovský letní měsíc Tu be-av, či se držíte českého prvního máje. Slavte nejlépe všechny, protože každá příležitost k vyznání lásky je fajn a stejně jako způsobů jich není nikdy dost. Bez projevů lásky by manželství ztratilo jeden z velmi důležitých smyslů, shodují se pároví psychologové.

1. Zabukujte si partnerův čas

Nechytejte se však doslova žádných návodů, do nichž vás tlačí a v nichž vám kde kdo radí, co máte 14. února dělat. Znáte to koneckonců už určitě nazpaměť: udělat si na sebe čas, nachystat dobré jídlo nebo si někam zajít – ale předejít problémům s nadýmáním –, podpořit atmosféru svíčkami, květinami, příjemnou vůní, oblíbenou hudbou, kapkou bublinkového alkoholu, sexy prádlem a vše směrovat k dlouhému milování završenému orgazmickým ohňostrojem, na který hned tak nezapomenete. A pokud se vám takový večer nevydaří? Pak se viníte, že Valentýn stál za houby, nedokázali jste to, a tudíž nejste dost dobří a zaručeně potřebujete kouče.

Všechna ta valentýnská srdíčka a dobře míněné rady, co vedle čokolády lezou už snad i z kyselých okurek a způsobují úzkost, paniku či osypky, berte maximálně jako inspiraci. Pokud na vlastní kreativitu nemáte čas ani chuť, uděláte líp, když svou lásku prostě jen tak vezmete kdykoli do náruče, než se v den D či V upachtěně držet marketingových „receptů na zaručenou extázi“. Takže i následující rady obou zmíněných expertek Laury Janáčkové a Julie Gaii Poupětové berte pouze jako možnou inspiraci.

12. února 2021

Valentýna chtivé ženy nabádá Janáčková, aby si v diáři manžela zajistily nejlépe celý den 14. února (ideálně také 15. dopoledne), kdy bude mít čas pouze pro ně. „Připravte lákavý program a seznamte s ním manžela. Vysvětlete mu, že si zaslouží odpočinek a lásku bez ohledu na tento svátek. Pro jistotu mu však do diáře poznamenejte telefonní číslo na květinářství či restauraci k eventuální rezervaci.“

S nadsázkou přidává Janáčková tip adresovaný hlavně mladým, nadaným ženám. „Ty budou po vzoru dnešní afirmační módy předříkávat jemným, něžným hláskem několik dnů před Valentýnem krátkou mantru: už nechci žádné zirkony, jsou vzdáleny mi na hony. Vzkaz pro všechny mé amanty, bůh vymyslel diamanty.“

2. Naplánujte si náladu

Nenechávat valentýnskou náladu náhodě a postel čistě jen pudům, to radí - mimo jiné i ve své knize Intimní štěstí - také sexkoučka Poupětová. „Vytvořte si speciální playlist, který se postará přesně o tu atmosféru, kterou chcete mít. Potřebujete totální romantiku? Sem s ní. Chcete něco trochu odvážnějšího, nebo naopak pomalejší rozjezd a pak trochu rychlejší rytmy? Sestavte si svůj playlist a naplánujte si náladu dopředu,“ nabízí možnost.

Na tom, že láska prochází žaludkem, je určitě kus pravdy. Chutné, voňavé a hezky servírované jídlo a do polosyta spokojený žaludek udělají své. Pusťme se tedy do afrodiziakálních pokusů, v nichž dominuje koření jako muškátový květ, chili, koriandr. Autorka kuchařek Dita P. doporučuje třeba krevety s chili omáčkou a sexuoložka Janáčková dokonce vydala spolu s kuchařem Ondřejem Hutníkem celou erotickou kuchařku Uvař mi s láskou. „Tam se inspirujte a dle návodu připravte a užijte si jídlo i partnera,“ usmívá se.

3. Milujte se opačně

Někdo má svátek lásky víc spojený s milováním, jiný se sexem. Kolikrát se ani v párech neshodneme, jestli k oslavě lásky patří sex, anebo milování. Anebo je to totéž? Například podle psychologa Jeronýma Klimeše jsou muži, jejichž partnerky odmítají sex, přesvědčeni, že nejsou milováni. Jenže je to složitější.

„V pondělí je Valentýn, tak bude sex,“ může někomu znít až nedůstojně, asi jako „potřebuju si vyčistit zuby“. Partner se stává prostředkem k uspokojení fyzické potřeby druhého. „Sex používají klienti ve významu pohlavní styk či vybití potřeby uvolnění přetlaku nebo obecně, mluví-li o nezbytnosti intimního kontaktu jako fyzické, přírodou podmíněné základní potřeby,“ vysvětluje sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

Podle psycholožky a sexuoložky Laury Janáčkové muži, na rozdíl od žen, zásadní rozdíl mezi významem slov sex a milování nevnímají. Obojí se rovná soulož – tedy penis v pochvě. Pro ženy je však milování vše před tím a po tom. „Milování odráží souhrn fyzických, případně i jiných aktivit, při kterých partneři projevují určitou emoční angažovanost, zájem jeden o druhého, věnují si pozornost,“ říká Poupětová. A právě emoční angažovanost je o lásce. Pro někoho třeba zbytečné slovíčkaření, pro jiného je zásadní rozdíl, jestli se na Valentýna budete „milovat“, anebo „bude sex“.

A jakou inspiraci nabízí Poupětová přímo do postele? Doporučuje třeba vzájemnou masáž na těle s použitím erotických pomůcek. „Přejíždějte vibrátorem po páteři. Zkuste jeho účinek na hýždích nebo na chodidlech. Nebo použijte vibrace přes dlaň na citlivějších místech těla. Užívejte si odkládání polibků a těšení se na žhavé chvíle,“ napovídá, jak oživit intimitu v dlouhodobém vztahu. Zkusit také můžete milování opačným směrem, než jste zvyklí.

„Vyzkoušet můžete nějaký druh šedesát devítky, v leže nebo na boku. Zkuste třeba polibky tak, že jeden z partnerů líbá druhého a nehledí mu do očí, ale jeho hlava směřuje temenem k jeho nohám. Pohrajte si klidně s opačnou předehrou než obvykle, tedy laskejte partnera od chodidel k hlavě,“ nabízí sexkoučka několik konkrétních tipů.