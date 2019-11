Trable Účtenkovky. Profesionální hráči mohou nová pravidla obcházet dál

Do teď mohli hráči každý měsíc zaregistrovat do loterie neomezený počet účtenek. Pravidla hry se rozhodlo ministerstvo změnit až poté, co vyšlo najevo, že někteří profesionální hráči pošlou měsíčně do soutěže až 12 tisíc dokladů.

K získání většího počtu účtenek využívali hráči internetový bazar, kde mezi sebou měnili doklady z obchodů, které v daný den ještě neměli. Do loterie je totiž možné zaregistrovat pouze jednu účtenku od jednoho obchodníka denně.

Ministerstvo se tak rozhodlo situaci zregulovat a omezit počet denních registrací účtů na 500. „Vytvořil se bazárek, kde si lidé začali účtenky směňovat. To je něco nepřijatelného,“ vysvětlovala ministryně financí Alena Schillerová důvody nové úpravy.

Podle webu Seznam Zprávy se však dají nová pravidla stále obejít. Profesionálním hráčům k tomu opět pomáhá bazar účtů. Stačí si totiž založit více účtů. Na každý z nich pak hráči mohou podle pravidel nasbírat 500 účtenek.

Hráč si tak může na bazaru založit například 50 dalších účtů a tím svoji šanci na výhru několikanásobně zvýšit. Místo povolených 500 účtenek jich totiž může mít až 25 tisíc.

Ministerstvo pochybení odmítá

Podle ministerstva financí už však s novými pravidly už k podvodům docházet nemůže. „Průběžně kontrolujeme dodržování pravidel Účtenkovky. Pokud zjistíme, že byla pravidla porušena, může být podle Herního plánu zrušen hráčský účet nebo registrace účtenky,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Podle mluvčího má ministerstvo k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání odhalit a sankcionovat.