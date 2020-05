Díky digitalizaci jsme si udrželi 70 procent obratu, říká šéf SIKO

To, co nám dřív trvalo měsíce, jsme zvládli za týdny a dny, říká ředitel rodinné firmy SIKO Tomáš Vala. Digitální transformaci nyní společnost vděčí za to, že situaci ustála lépe než ostatní. Prodejce koupelen a kuchyní měl i v době uzavřených obchodů obrat 70 procent.