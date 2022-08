Spalování uhlí či mazutu pomůže ušetřit, říká šéf Teplárenského sdružení

Stav nouze v teplárenství umožní teplárnám topit za využití jiných paliv než zemního plynu. Teplárny se tak mohou mohou začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem a budou mít jistotu, že ho v zimě využijí.

Jednali jste o vyhlášení předcházení stavu nouze s vládou, nebo přišlo toto rozhodnutí nečekaně?

My jsme už dříve žádali ministerstvo, aby tento stav vyhlásilo co nejdříve. Tato možnost se doplnila do energetického zákona při poslední novele a souvisí s ní mimo jiné i jedna z novel vyhlášky, která by měla být už brzy zařazená do sbírky. Týká se emisí a umožňuje, aby teplárny, které měly přecházet z uhlí na plyn, mohly užívat uhlí až do konce topné sezony. Potřebovali jsme s dostatečným předstihem vědět, jestli jednotlivé teplárny mohou taková paliva nakoupit a následně je mohou i spálit.

Proč je krok vlády pro vás důležitý?

Teplárny se nyní mohou zásobit i jinými palivy, než je plyn. Je to tak dobré třeba pro ty teplárny, které by od ledna neplnily potřebné emisní limity a mohou tak nyní pálit třeba uhlí nebo mazut. Teplárny tak nemusí přecházet na extrémně drahý zemní plyn. Pro lidi se ale nic nemění. Určitě nebudeme omezovat dodávky tepla, to bych chtěl veřejnost uklidnit.

Je technologicky jednoduché přejít ze zemního plynu na jiná paliva?

Teplárny teprve měly postupně přecházet na zemní plyn a opustit jiná tuhá paliva. Úkolem tedy je pouze koupě těchto fosilních paliv a nepropustit pracovní sílu, neboť uhelné elektrárny jsou mnohem náročnější na údržbu. Ty na zemní plyn jsou totiž lidově řečeno jen na knoflík. Žádné technické problémy to tedy nepřináší.

Jsou paliva jako uhlí nebo mazut nyní vůbec dostupné?

Je patrné, že ceny hlavně černého uhlí skokově vzrostly. Stoupla i cena mazutu. Ve srovnání s cenou plynu je to ale stále citelně levnější a nemám informace, že by někdo měl problém se zajištěním těchto paliv.

Jaké čekáte pozitivní efekty tohoto opatření?

Pozitivní efekty jsou dva. První je ten, že zdražení bude výrazně nižší než v případě, kdyby se jelo na plyn. Pokud tedy teplárny budou dál fungovat na uhlí, půjde o úsporu pro zákazníky. Proti plynu tedy výrazně ušetří. Současně je to ale i úleva vlastně pro všechny, protože obecně klesne spotřeba plynu a klesne po něm poptávka.