PŘÍMÝ PŘENOS: Ministři představí návrh na úpravu daní u tabáku a lihu

Přímý přenos 11:27 , aktualizováno 11:27

Ministerstva financí a zdravotnictví na tiskové konferenci představí balíček, který upravuje zdanění tabáku, alkoholu a hazardních her. Návrh pak předloží vládě. Materiál, podle něhož by se daně u tabáku, lihu a hazardu měly zvýšit, poslalo MF v dubnu do připomínkového řízení. Tiskovou konferenci od 11:30 vysíláme v přímém přenosu.