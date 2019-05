VIDEO: V 90. letech to byl hit, teď hrozí zánik. Takto dnes hrají bingo

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Poprvé v životě vcházím do kasina. Nejdříve projdu dveřmi, poté skrz závěs a následně ještě turniketem. Abych mohl jít hrát bingo, musím se navíc zaregistrovat.

Spodní část kasina je plná automatů. Na bingo lákají velké nápisy odkazující do prvního patra. Aniž bych ještě vyšel nahoru, už mě štípe do nosu kouř z cigaret. Vyjdu schody a vidím kulaté stoly, okolo kterých sedí celkem asi dvacet lidí, většinou ve skupinkách po dvou až třech. Před sebou mají losy, v jedné ruce většina drží cigaretu, ve druhé fix.

Z reproduktorů se ozývá ženský hlas recitující čísla.V průhledném boxu u stěny létají míčky. Připomíná mi to slosování Sportky. Princip je stejný – vzduch vždy vyžene míček do příslušného otvoru a žena za pultem nahlas číslo přečte. Pokud ho hráči na tiketu mají, přeškrtnou ho. „Chodí sem stálá parta několika desítek lidí, kteří se střídají,“ říká mediální zástupce Casina Admiral Andrej Čírtek.



Mezi hráči vidím hlavně lidi středního či důchodového věku. „Tuto hru, více než ostatní, hrají i senioři. Věnují se jí také ženy. Takže bingo trochu boří průměry sázkových her. Protože podle průzkumů většinu her, co se týče sportovního sázení nebo kasinových her, hrají muži středního věku,“ říká Čírtek.

Lidé prý neberou bingo úplně jako hazard. Spíše jako možnost si popovídat u kávy a přitom zkusit štěstí. „Hráči mají mezi sebou už i kamarádské vztahy. Není to pro ně jenom hra, ale i možnost se potkat. Bingo bývala nesmírně populární hra, nicméně trendy jsou neúprosné a lidé dnes raději hrají individuální hry na technických zařízeních nebo z domova online, například sázejí na sport. Ta móda binga se zkrátka vytratila,“ povzdychne si mediální zástupce kasina.

„Linea,“ vykřikne náhle starší žena. V tu chvíli tedy jako první ze všech zaškrtla všech pět čísel v jedné řadě. „Pokračujeme ve hře bingo,“ ohlásí žena do mikrofonu a hlásí další čísla. Jakmile někdo zaškrtne celý tiket, zahlásí „bingo“, a tím hra končí.Po chvíli se zvedá slečna nesoucí štos tiketů a začíná prodávat do další hry. Za dvacetikorunu jeden.

Bingo firmě nevydělává

Kasino na bingu podle Andreje Čírtka prodělává stovky tisíc korun ročně. I přesto ho provozuje dál. „Z hlediska naší společnosti je tady prvek určité nostalgie, možná i unikátnosti, že jsme poslední, kdo bingo komerčně v Česku provozuje. Zároveň část hráčů si možná může časem zahrát i jinou sázkovou hru,“ říká.

Provozovat bingo je nákladné hlavně kvůli tomu, že se na rozdíl od automatů neobejde bez personálu. „Je to svým způsobem hra živá, protože potřebujete živý personál, který hlásí výsledky, který rozdává tikety. A když se sečtou náklady a výnosy této hry, tak náklady jsou prostě vyšší, než kolik hra na tržbách z proher hráčů přináší. Nemůže proto existovat žádná samostatná provozovna, kde by se hrálo jen bingo, protože by se neuživila,“ tvrdí mediální zástupce.

Možná ale, že bingo nepřežije ani na Národní třídě. Pokud projde návrh ministerstva financí, aby se sazba spotřební daně z této hry zvýšila ze současných 23 na 30 procent.

„Myslíme si, že z hlediska brzd proti závislostem je lepší řešení rozdělit hazardní daň do tří pásem. Přičemž bingo, byť jsme si zcela vědomi, že to je okrajová záležitost, spadá právě do prostřední, tedy 30procentní sazby. Bingo je svou povahou blízké živým hrám, z toho důvodu budeme držet daň z binga stejnou jako u živých her. Bez ohledu na to, jestli bingo provozuje jeden, deset, nebo sto provozovatelů. Což se logicky může v čase měnit,“ tvrdí mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Díky daním z binga vybralo ministerstvo loni 1,69 milionu korun. Celá částka šla od kasina sídlícího na Národní třídě, jelikož je jedinou provozovnou, která má od ministerstva financí pro tuto hru povolení.

„Po zvýšení sazby daně z této hry by stát vydělal přibližně o půl milionu navíc, ale pro nás by to byla o půl milionu větší ztráta. A asi by to byl vážný důvod k tomu, abychom provozování binga ukončili. Pokud se daňová sazba u hry, která se hraje na jediném místě v republice, zvýší, tak je skutečně lepší to provozování ukončit,“ uzavírá mediální zástupce kasina Andrej Čírtek.