Nářek nad vysokými provizemi zabral. Stravenkář sníží poplatek restaurací

Ze stravenek restauratéři platí v průměru kolem 6-7 procent, u rozvozových společností jako je Dáme jídlo a Wolt je to mnohem víc – 30 procent z ceny jídel včetně dopravy. Restauratéři z Asociace malých a středních podniků (AMSP) prostřednictvím svého zástupce Luboše Kastnera minulý týden vyzvali, aby rozvozové firmy i stravenkáři dočasně snížili své poplatky restauratérům.

Jako první je teď vyslyšela společnost Sodexo nabízející nejrůznější zaměstnanecké benefity včetně stravenek Gastro Pass.

„Restaurace jsou pro nás klíčovými partnery, a proto všem malým podnikům, které o to požádají a splní kritéria, snížíme poplatky na tři procenta od 3. listopadu. Prozatím snížení plánujeme na šest měsíců, ale bude záležet na aktuální situaci,“ oznámil Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity.

V dalších dnech začne firma restauratéry sama oslovovat a přijímat žádosti. Kontaktuje i jídelny, kavárny nebo čajovny, které nabízejí teplé jídlo a zároveň využívají buď stravenky nebo stravenkovou kartu.

Část gastronomů upozorňuje, že zejména v době, kdy mají podniky uzavřené pro hosty a musí se spoléhat na rozvoz a okénko, se rozvážka ekonomicky nevyplatí.

„Přestává se nám to rentovat. My zlevňujeme, abychom něco prodali, ale rozvozové firmy své marže drží. Z denních menu si účtují 25 procent, z a la carte 30 procent,“ uvedl pro iDNES.cz minulý týden zlínský podnikatel Zdeněk Babulík, který provozuje restaurace Myslivna a Legenda. Rozvozu využívá jen proto, aby nemusel vyhazovat jídlo v době, kdy se zrovna neprodává. Momentálně je to každé druhé jídlo. „Když někdo navíc platí stravenkami, je to katastrofa, jsme v minusu,“ dodal.

Propad o 40 procent

Ředitel Sodexa Čapek vyjádřil naději, že zákonodárci zastaví plány na zavedení stravovacího paušálu, kterým by prý přišly o důležité tržby.

Podle dat Sodexo obraty restaurací v rámci první vlny, konkrétně v dubnu a květnu, ve srovnání s únorem klesly o 80 procent. AMSP odhaduje, že celý gastro sektor přijde o 60 až 80 miliard korun.

Podle restauratérů oslovených redakcí iDNES.cz zasáhne druhá vlna podnikatele silněji. Čapek má příznivější odhad. „Propad za první tři dny nového úplného uzavření restaurací je tentokrát ‚jen‘ 40 procent, což je zřejmě dáno tím, že provozovatelé dokázaly daleko rychleji než na jaře přejít na okénkový prodej a rozvoz. Je ale otázka, jak dlouho tuto úroveň udrží, pokud stát přijde s dalším utažením šroubů,“ řekl.

Na jaře společnost Sodexo také rozběhla systém bezúročných půjček pro restauratéry, kterým dochází hotovost. Zapojilo se asi sto restaurací, kteří si půjčili 4,5 milionu korun. Firma má připravenou druhou vlnu programu s kapacitou až 150 milionů korun.