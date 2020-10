Michelinští kuchaři míří do domácností. Boháči jim za vaření královsky platí

Mezi klasickými pracovními nabídkami pro chůvy se na britské inzertní platformě Jobs in Childcare nedávno objevil netradiční inzerát. Rodina v něm hledá do své domácnosti šéfkuchaře, který v minulosti vedl michelinskou restauraci. Poptávka po soukromých kuchařích není ve své podstatě nijak ojedinělá, trend nyní umocnila pandemie koronaviru. Když nemohou bohatí do restaurace, jde restaurace za nimi.