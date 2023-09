Vzdělávání, energetika nebo doprava. Firmy řekly, kam mají téct peníze

Konkrétními projekty, do kterých by se podle firem měl stát pustit, jsou například dostavba dálnic a dopravní infrastruktury. Dále zmiňují digitalizaci nebo zefektivnění státní správy či rozvoj jaderné energetiky.

V podnikání v Česku by bez větších změn v případě, že stát nebude realizovat strategické investice, pokračovalo 42 procent. Přesunutí firmy do zahraničí by zvažovalo pět procent firem, tři by svou podnikatelskou činnost ukončily zcela. „To je obrovská hrozba,“ uvedl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory.

Se stavem strategických investic v Česku pak je spokojených pouze patnáct procent firem. Procento takových firem zároveň klesá s tím, jak roste jejich velikost. Větší firmy tedy častěji uvádějí potenciální zredukování podnikatelských aktivit či zpomalení růstu firmy.

Dále firmy uvedly, že strategické investice podle nich nejvíce ohrožují dlouhé povolovací procesy (55 procent), chybějící vize státu (45 procent) a složitá legislativa, která je provázaná se strategickými dokumenty státu (43 procent).

Jako největší příležitosti pro investice pak podnikatelé vidí v nových technologiích. Především těch týkajících se digitalizace a umělé inteligence. Věří především ve stabilizaci a následný růst trhu, zastavení inflace a příbytku sil na pracovním trhu.