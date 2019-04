Konkurz na sklárny Crystalex je po deseti letech u konce, sklo se vyrábí dál

Jak jsou na tom české sklárny? Výběr informací o fungování českých skláren a porcelánek, které se před deseti lety ocitly v hospodářských problémech. Crystalex Nový Bor (Českolipsko) Někdejší sklářský gigant byl součástí skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT), která na podzim roku 2008 zkrachovala. Na počátku roku 2009 se zastavila výroba skla i v novoborském Crystalexu, který před krachem zaměstnával zhruba 1800 lidí v Novém Boru, Hostomicích, Karolince na Vsetínsku a Vrbně pod Pradědem. Areál novoborských skláren a závod v Karolince na podzim roku 2009 koupila za 363 milionů korun společnost CBC Invest (dnes Crystalex CZ) s ruským kapitálem. Sklárna obnovila výrobu počátkem roku 2010 a pod novým majitelem se novoborským sklárnám daří. Vlastníci investovali nejen do obnovení výroby a technologií, ale také do modernizace výroby i areálů. Tržby se v posledních letech pohybovaly kolem miliardy korun a Crystalex pravidelně vykazuje zisk. Například v roce 2017 utržila společnosti 989 milionů korun a hospodaření skončilo ziskem téměř 36 milionů. Firma zaměstnávala 850 lidí. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou. Karlovarský porcelán (Karlovarsko) Ve své době největší tuzemský producent porcelánu byl společně s dceřinou společností Concordia součástí skupiny Porcela Plus. Podnik byl několik let ve ztrátě už před krachem a nástup krize jeho konec jen uspíšil. V září 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení a v prosinci téhož roku poslal soud společnost do konkurzu. Firma následně v insolvenčním řízení prodala většinu majetku a její závody získali noví vlastníci pod novými jmény. Čtyři závody zkrachovalého Karlovarského porcelánu koupila na jaře 2009 společnost Hengis, která se stala také vlastníkem Concordie. Poté závody sloučila do společnosti Thun 1794, který je dnes největším českým výrobcem porcelánu. Firma zaměstnává šest stovek lidí a roční tržby se pohybují kolem 450 milionů korun. Výsledky hospodaření se v poslední době pohybují kolem nuly, v některých letech firma vykázala mírný zisk, jindy menší ztrátu. Sklárny Bohemia (Poděbrady) Producent výrobků z olovnatého křišťálu byl od roku 1999 rovněž součástí skupiny BCT. Výrobu zastavil v září 2008, poté co sklárna kvůli nedostatku provozního kapitálu skončila v insolvenčním řízení. Následně továrnu za 61 milionů koupila akciová společnost Crystal BOHEMIA, která na konci října 2009 obnovila v Poděbradech výrobu. Také poděbradské sklárny, které mají kolem 350 zaměstnanců, fungují v posledních letech v černých číslech. Tržby se pohybují kolem 400 milionů korun a vykazuje čistý zisk v rozmezí 30 až 40 milionů korun. Sklárny Kavalier (Sázava) Také výrobce boritokřemičitého skla SIMAX doplatil v roce 2008 na krach skupiny BCT, jejíž byl součástí. Jako jediná sklárna z celé skupiny ale Kavalier nemusel přerušit výrobu. Novým majitelem Skláren Kavalier se v srpnu 2009 stala firma Ojgar podnikatele Otakara Moťky. Sklárny, které dnes fungují pod názvem Kavalierglass, od krize více než zdvojnásobily počet zaměstnanců, nyní jich mají kolem 1900. Roční obrat sázavských skláren přesahuje dvě miliardy korun, zisk se pohybuje v desítkách milionů korun. Sklo Bohemia (Světlá nad Sázavou) Také společnost Sklo Bohemia byla součástí skupiny BCT. Po jejím krachu koupil závod ve Světlé podnikatel Lubor Cerva a na podzim 2009 v něm obnovil strojní výrobu skla. Světelské sklárny dnes nesou název Crystalite Bohemia a jsou největším tuzemským výrobcem domácího užitkového a dárkového skla. V současnosti zaměstnává společnost Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou okolo 750 lidí, tržby v roce 2017 dosáhly téměř 1,7 miliardy korun a firma vykázala čistý zisk 33 milionů. Majitel Cerva loni v červnu informoval o svém záměru světelský závod prodat, podle dostupných údajů jednání se zájemci zatím nedospěla k cíli.