Česko chystá silnice pro auta bez řidiče, jezdit po nich budou do dvou let

1:03 , aktualizováno 1:03

Do dvou let začnou tuzemské i evropské silnice brázdit samořiditelná auta, v nichž bude člověk jen bezpečnostní pojistkou. Převzít kontrolu od automatu bude muset pouze v náročných situacích, jako je hustý městský provoz nebo špatné počasí. Česko do roku 2020 vydá na prvky inteligentních dopravních systémů 17 miliard korun.