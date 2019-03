Na státní podporu pro nákup elektroaut zapomeňte, vzkázal Babiš

Aby tuzemští výrobci aut splnili evropské závazky na omezení emisí oxidu uhličitého, museli by v roce 2025 vyrábět zhruba 400 tisíc elektromobilů ročně. Podle zástupců autoprůmyslu ale není problém tyto vozy vyvinout a vyrobit, ale především je prodat zákazníkům, kteří o ně v současné době nemají bez daňových a dalších pobídek příliš velký zájem.

Cestou finanční motivace lidí pro nákup bezemisních automobilů na baterie šlo například Norsko, které odpuštěním daní občanům na pořízení elektrovozu přispívá zhruba třetinu pořizovací částky. Podobně jako v Česku mají majitelé těchto vozidel v hlavním městě bezplatné parkování, nebo mohou například využívat vyhrazené pruhy pro městskou hromadnou dopravu.

Podobné programy, které by v konečném důsledku zaplatil daňový poplatník ale Česko v současnosti nepřipravuje, přestože se k analýze podpory nákupu zavázala v memoradnu s dopravci z roku 2017. „Dali jsme 1,2 miliardy korun na výstavbu dobíjecí infrastruktury z evropských peněz. Další peníze dáváme z národních zdrojů na infrastrukturu pro obce. Dáváme dotace na nákup elektrovozů pro obce a pro podnikatele, nikoliv pro fyzické osoby,“ řekl premiér s tím, že se ukáže, zda se elektomobily takto dokážou prosadit.

V Česku jezdí po silnicích zhruba šest milionů aut, z čehož elektromobilů jsou dva tisíce. Výrobci automobilů musí podle nedávno dohodnutých pravidel EU do roku 2021 snížit emise nově vyráběných aut na 95 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr z nynějších 130 gramů. Do roku 2030 musí tato hodnota v průměru klesnout o dalších 37,5 procenta tedy pod hranici 60 gramů na kilometr, za každý gram vypuštěný navíc hrozí automobilkám finanční pokuty. To se podle výrobců nepodaří dosáhnout bez toho, aby velkou část produkce netvořily bezemisní elektromobily.



„My se k tomu hlásíme. Otázka je, jestli jsme si to v tom Evropském parlamentu skutečně dobře rozmysleli, aby dopad na naší ekonomiku nebyl zásadní,“ uvedl Babiš. Podle něj by se ke zlepšování životního prostředí neměla hlásit jen Evropská unie, zatímco velcí producenti znečištění, jako je Čína nebo Spojené státy americké mají na svoje výrobce mnohem nižší nároky.

Automobilový průmysl patří k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v České republice. Výroba aut, nebo jejich součástek se podílí devíti procenty na hrubém domácím produktu země a přímo zaměstnává na 170 tisíc lidí.