Česku by pomohlo euro, říká exguvernér slovenské centrální banky

Exguvernér Národnej banky Slovenska a člen dozorčí rady Trinity Bank Ivan Šramko v rozhovoru pro MF DNES říká, že ČNB by měla proti růstu cen bojovat dál. V současné situaci by podle něho Česku pomohlo, kdyby mělo euro.

Má v tuhle chvíli ještě smysl bojovat s inflací a je šance, že ji centrální banka dokáže zkrotit?

Ruská agrese přinesla do měnové politiky i do prognóz makroekonomického vývoje další nejistotu. Je třeba teď aktualizovat predikci a pokusit se co nejpřesněji identifikovat podíl konfliktu na Ukrajině, tedy jak moc může přidat do inflace. Z pohledu ČNB má určitě smysl s inflací dál bojovat. Inflace se skládá z mnoha faktorů, některé centrální banka neovlivní, ale jiné ano, může je tlumit. Kdyby ČNB zcela rezignovala, byla by inflace ještě výrazně vyšší, protože by působily všechny vlivy najednou. Je důležité, aby ČNB vysvětlovala lidem, co může ovlivnit a že inflace roste i kvůli vlivům, na něž už nedosáhne.