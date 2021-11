Rohlík opět expanduje. V příštím roce zamíří do dalších 3 zemí jako Sezamo

Od jara tak ke službám Rohlík Group získá přístup téměř 2,5 milionu nových domácností z Milána a Bukurešti. Itálie pod vedením nového šéfa, kterým se stal Andrea Colombo, bude po Německu druhým největším trhem, na kterém budou online supermarkety Rohlík Group působit. Sezamo odstartuje ve 2. polovině roku 2022 také ve Španělsku. Provoz v nových zemích se spouští poté, co analýzy trhu ukázaly nárůst poptávky po nákupu potravin online.



„Poté, co jsme zahájili činnost skupiny Rohlík ve čtyřech zemích pod čtyřmi různými značkami, vstoupíme na nové trhy pod jednou značkou Sezamo,“ prozrazuje marketingový ředitel Rohlík Group Jakub Petřina.

„Tohle vše přichází na základě impozantního růstu ve všech stávajících zemích, příkladem může být Mnichov, kde jsme nedávno v rekordním čase překonali hranici 1 000 objednávek denně. Náš obchodní model, který spočívá v doručování vysoce kvalitních světových i domácích značek a místních produktů, se stále více osvědčuje,” komentuje expanzi Rohlíku zakladatel Tomáš Čupr.



Název Sezamo podle Petřiny vychází z toho, že rumunština, italština i španělština vychází z latiny a Rohlík chtěl i nadále ve svých regionálních mutacích využívat nějakou potravinu v názvu značky. V Maďarsku, Rakousku a Německu momentálně Rohlík působí jako Kifli,Gurkerl a Knuspr.

„Sezamové semínko je oblíbené ve všech kulturách. Sezamo vychází z italského „sesamo”, rumunského „sezam” a španělského „sésamo”. Slovo „sezam“ je také spojeno s kouzelnou frází „Sezame, otevři se“ z filmu Ali Baba a čtyřicet loupežníků, možná proto, že se jeho semenný lusk po dozrání rozevře, něco jako odemykání pokladu. A i my doufáme, že to naše Sezamo nabídne plno pokladů, které jen čekají na otevření a doručení,” vysvětluje Petřina.

Expanze Rohlík Group by mohla v Miláně a Bukurešti vytvořit až tisíce nových pracovních míst. Stejně jako i v dosavadních zemích, kde Rohlík působí, by měly být i v nově přidaných státech jádrem celého sortimentu čerstvé a regionální produkty.

Kromě expanze v rámci evropského trhu v roce 2022 společnost očekává rozšíření své působnosti v rámci zemí, ve kterých v současnosti působí. V plánu je totiž expanze Knuspru do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Essenu, Hannoveru, Stuttgartu, Lipska a dalších měst. V České republice se zase plánuje zrychlené doručení nákupu do 60 minut, k čemuž by mělo pomoct otevření nového plně automatizovaného skladu v Chrášťanech u Prahy.