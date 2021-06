Šéf Revoltu: Investoři chtějí koloběžky prodat, ve hře je i převzetí

Čeká vás vypořádání s investory, kteří zakoupili koloběžku nebo skútr. O kolik lidí jde?

Dohromady jde o 300 investorů, kteří si u nás pořídili 885 kusů koloběžek a 168 skútrů.

Investorům nabízíte dvě možnosti. Mohou ukončit smlouvu o investici, na základě které dostanou vozidla zpátky, nebo se Revolt pokusí skútry a koloběžky prodat sám. Máte již nyní zpětné ohlasy, co by investoři preferovali?

Ano, přesně tak. Zájem prodat má zhruba 60 procent majitelů. Nyní se objevila ještě třetí možnost, a to, že by model pokračoval, ale pod jinou firmou. O tom nyní jednáme a v případě úspěchu oslovíme majitele pro zpětnou vazbu.

Koloběžky měly být původně v provozu celoročně, ale od října byly údajně stahovány z ulic a následně zazimovány. Proč?

Došlo k tomu ze tří důvodů. Jednak byla sezona s covidem velice slabá, a tak jsme raději chtěli vozidla schovat než je amortizovat přes zimu, kdy by se jezdilo značně méně. Zadruhé jsme chtěli kvůli covidu uspořit nějaké peníze a nastartovat sezonu 2021 s novinkami, kterými jsme chtěli přispět k zodpovědnější a udržitelnější mikromobilitě. A zatřetí stoupl vandalismus a taky neplacení jízd.

Dohromady jsme měli přes 400 tisíc korun na nezaplacených jízdách. Důvod byl ten, že platby se prováděly automaticky až po jízdě. I když jsme před jízdou kontrolovali, jestli má na účtě uživatel nějaké peníze, ten si je během jízdy přeposlal jinam a poté už nebylo co stáhnout. Podle mě se z toho stal takový místní sport. Platby nyní budeme postupně vymáhat a vracet uživatelům, kteří nestihli své kredity projezdit a podobně.

Měli jste vyvinout aplikaci, na které by investor viděl, kde se „jeho“ stroj zrovna nachází. K tomu prý nedošlo. Proč?

Ano, měli jsme takové ambice, ale vzhledem k finančním úsporám v rámci covidu jsme vývoj této funkce posunuli v čase.

Jeden z investorů, který popsal iDNES.cz svůj příběh, investoval 23 tisíc korun do dvou koloběžek, ale vydělal necelých pět set korun za několik měsíců. Původní slibovaný průměrný měsíční výdělek byl asi tisíc korun...

Ano, hodně nás poznamenal covid, s dobou před pandemií se nedají výdělky srovnat. Čekali jsme, že se situace časem zlepší až covid bude pod kontrolou a život se vrátí do normálu, jak se všude hlásá. Ale nestalo se.