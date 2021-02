Dvouměsíční úleva na dani zlevní respirátory FFP2 o desítky korun

Tento vstřícný krok, učinit ochranné prostředky pro lidi dostupnější, vnímají výrobci i distributoři ochranných pomůcek velmi pozitivně. Všichni potvrzují, že jsou připraveni zareagovat na změnu okamžitě.

„Český výrobce ochranných pomůcek firma GOOD MASK ihned přistoupí ke zlevnění svého nejžádanějšího certifikovaného FFP2 respirátoru o 10 korun, tzn. z 39 korun na 29 korun. Obdobná sleva bude aplikována i na další naše výrobky včetně nového certifikovaného nanorespirátoru FFP2 s nanomembránou od společnosti InoCure,“ uvedl Aleš Povr, tiskový mluvčí GOOD MASK, InoCure.

Podle jeho slov je také firma připravena v nejbližších dnech zvýšit denní produkci certifikovaných českých FFP2 respirátorů a nanorespirátorů na jeden milion kusů, cca třicet milionu kusů za měsíc.

To potvzuje i Batist Medical, distributor ochranných prostředků. „Jsme zvyklí na velké množství objednávek a se zvýšeným zájmem si poradíme. Skladové zásoby respirátorů, nanoroušek i dezinfekčních prostředků máme dostatečné,“ říká tisková mluvčí Martina Piskorová.



Na snížení cen, ale i zvýšenou poptávku produktů, je připravený také distributor nanoroušek nanoSPACE.



„Pro zákazníky se zlevní respirátory o více než 17 %. U nanovlákenných respirátorů to bude významná částka, respirátory díky tomu budou levnější o 17 až 45 korun za kus. Momentální poptávka po nanovlákenných respirátorech FFP2 je enormní, ale výrobci nás zvládají zásobovat,“ dodává provozní ředitelka Lucie Konečná.

Zástupci vlády v minulých dnech uvedli, že zvažují nařídit užívání respirátorů třídy FFP2 na rizikových místech, například v městské hromadné dopravě. Důvodem je obava ze šíření britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než původní forma a mohla by způsobit přetížení nemocnic.

„Pokud by došlo k zavedení povinnosti FFP2 v MHD a obchodech, je možné, že by došlo na pár dnů k vyprodání zásob nanovlákenných respirátorů a prodloužily by se dodací lhůty, tento výpadek by byl ale pouze dočasný, než by se navýšily kapacity skladu a dodávek,“ ubezpečuje provozní ředitelka nanoSPACE.



Vládní protiepidemické opatření povinnost nosit respirátory momentálně nezavedlo. Vláda jejich použití na rizikových místech doporučila. Povinnost nosit respirátory FFP2 či KN95 mají pouze instruktoři a žáci autoškol.



Někteří výrobci i prodejci roušek momentálně tápou, jak účetně promítnout daňovou úlevu již od středy 3. února. Všichni prodejci (plátci DPH) mohou zareagovat okamžitě, tedy DPH na dřívější nákupy nárokovat po státu a již je při prodeji neodvádět, budou mít tak u tohoto produktu nadměrný odpočet DPH. Nižší ceny respirátorů FFP2 by se tedy měly promítnout s minimálním prodlením.

„V účetních systémech změníme jen sazbu DPH na 0 % a od toho okamžiku se bude fakturovat s nulovou sazbou a zlevněnou cenou,“ doplňuje český výrobce respirátorů GOOD MASK, InoCure.