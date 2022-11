Kvůli ptačí chřipce je v Evropě nedostatek vajec. Drůbežáři jsou v zisku

Drůbežáři se podle Mlázovského již od loňského roku potýkají s rostoucími cenami energií, což se rovněž promítlo do růstu cen. Poznamenal, že drůbežáři řadu měsíců svou produkci nedokázali obchodníkům prodávat za cenu, která by odpovídala nákladům. Na konci léta se ale na trhu projevil velký nedostatek vajec, což vedlo ke zdražení. „Dnes jsme se dostali na ceny, abychom mohli profitovat a mít zisk do budoucna,“ řekl.

Uvedl, že je problematické dovézt do Česka vejce ze zahraničí přes distributory. Zemědělci se dostali do situace, kdy jsou s nimi obchodníci ochotni více vyjednávat. „Řetězce se ozývají samy a diskutují s námi o ceně, což nikdy předtím nedělaly,“ uvedl. Ve firmě, kde sám působí, se i krátí objednávky, aby bylo možné uspokojit všechny odběratele, doplnil. Mlázovský očekává, že situace se brzy změní a po novém roce budou opět chovatelé svou produkci prodávat za nižší ceny.

Podle veterinární správy se v Evropě v týdnu od 17. do 24. října objevilo 23 ohnisek ptačí chřipky, z toho devět ve Francii, pět v Německu a tři v Nizozemsku. Týkají se chovů se 767 000 kusy drůbeže. Od začátku roku do konce října veterináři v Nizozemsku utratili 4,47 milionu kusů drůbeže a v Německu 1,32 milionu kusů.

V ČR se může podle Mlázovského v následujících letech snížit produkce v sektoru drůbeže kvůli plánovanému zákazu klecových chovů nosnic do konce roku 2026. „Bude to obrovský zásah do rozpočtu každého podniku,“ řekl.

Očekává, že část podniků nestihne své chovy do tohoto termínu přizpůsobit, což může vést k poklesu chovů zhruba o 30 procent, v nejhorším případě až o 50 procent. Podle dřívějších odhadů unie bude přestavba chovů v ČR stát čtyři až pět miliard korun. „Jsou podniky, které jsou již z 50 procent přestavěné, jsou podniky, které ještě nezačaly,“ dodal.

Ptačí chřipka zasáhla tuzemské chovy nejvíce loni, kdy se postupně rozšířila do všech krajů a bylo utraceno přes 300 000 kusů drůbeže. Nákaza se projevila například na poklesu chovů hus. Letos se narodilo 139.218 housat, což je meziročně o 24 procent méně.