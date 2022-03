Exportéři drůbeže a pěstitelé máku budou kvůli válce tratit stovky milionů

Za loňský rok vyslali čeští vývozci na svůj hlavní exportní trh do Ruské federace násadová vejce za 739,6 milionu korun, uvádějí data Českého statistického úřadu. Ukrajina pak byla třetím největším exportním teritoriem po Saúdské Arábii. Vyvezlo se tam násadových vajec za 47 milionů Kč. Ještě větší obchod byl loni s Ukrajinou s jednodenními kuřaty určenými na výkrm. Podle statistických dat jich tam loni Češi vyvezli za více než miliardu Kč.

Obchod s Ukrajinou i Ruskem je teď podle Dlouhé prakticky mrtvý. „Čeští producenti nyní budou muset hledat nové alternativní trhy,“ říká. Podle Dlouhé nebude s Ruskem obchodovat prakticky nikdo, jak kvůli klesajícímu kurzu rublu, tak také z politických důvodů kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Exportéři se obávají i samotného vjezdu do válečné zóny, strach mají podle Dlouhé i z konfiskace techniky. Hledání alternativních trhů je ale podle ní obtížné, protože pokud se vejce neudají na trhu co nejrychleji, musí se vyhodit do kafilérie. Likvidaci pak zaplatí samotní producenti. Na evropském trhu je pak podle ní kvůli válce obecně přebytek této komodity.

Pěstitelé sníží plochy máku

V podobně nepříjemné situaci jsou podle člena představenstva spolku Český modrý mák Jaroslava Mikoláše také pěstitelé máku. Najít alternativní trh je ale podle něj prakticky nemožné. „Mák je typická potravina, kterou tradičně používají Slované. V některých částech světa se na něj lidé dívají jako na drogu,“ vysvětlil. V ohrožení jsou tak obchody za stovky milionů Kč.

Podle Mikoláše budou nyní pěstitelé máku, jehož plochy se loni v ČR dostaly na rekordní hodnoty, jeho množství omezovat. Raději se vrhnou na jiné plodiny. Jeho soukromý odhad je meziroční snížení osevních ploch o pětinu. „Někteří pěstitelé už mají nyní oseto a jsou nervózní, jestli udělali dobře nebo ne. Těžko se v ČR vrátíme na loňskou úroveň,“ dodal.

Díky zvětšené pěstební ploše loni zemědělci sklidili meziročně o devět procent máku více, šlo o 29 220 tun máku, což byl meziroční přírůstek o 500 tun. Celková úroda tak byla nejvyšší za posledních 12 let.

Pěstitelé pak podle něj aktuálně řeší navíc dovoz technického máku z Číny za 35 korun za kilogram, přičemž česká produkce potravinářského máku stojí kolem 50 Kč/kg.

„Jde o nenahlášené dovozy, o nichž sice ví Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ale nemá možnost kvůli jejich nenahlášení dodávky zkontrolovat,“ doplnil. Za dva měsíce podle něj šlo o 760 tun. Mikoláš je také pěstitelem chmele, který se do Ruska také vozí. Podle něj jde ale pouze o pět procent české produkce, pěstitelé by tak extrémní problémy mít neměli.

„Všichni se obávají dalšího vývoje, ale doufají v úspěch mírových jednání,“ řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Dlouhá. Agrární komora připravuje pro Ukrajince příspěvky v naturáliích, oslovila své členy, aby jim darovali potraviny. Například cukrovarníci již přislíbili čtyři palety cukru, další producenti pak mléko. S ministerstvem zemědělství se pak podle ní začíná jednat o možných kompenzacích za ztrátu odbytu.