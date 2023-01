Stát už mladým rodinám na bydlení nepůjčí. Program Vlastní bydlení končí

Žádosti fond pozastavil už v dubnu loňského roku, kdy došlo k vyčerpání prostředků. V létě fond informoval, že v daném roce už program neotevře. Nad jeho dalším během tehdy vysel otazník.

„V tuto chvíli bohužel nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit, zda bude program Vlastní bydlení v příštím roce otevřen. Programy SFPI se totiž řídí nařízeními vlády, která procházejí novelizací, nebo se ruší,“ uvedla v červenci na dotaz iDNES.cz ředitelka komunikace fondu Karolína Smetanová.

Letos v lednu už je situace jasná. Na webu fondu (SFPI) visí informace, že program Vlastní bydlení nebude v letošním roce otevřen z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Zájem o program byl v minulém roce veliký. Pro rok 2022 na něj bylo vyčleněno 700 milionů korun. Už k 13. dubnu 2022 ale bylo vyhověno žádostem v celkovém objemu 713,6 milionu. Předem stanovený limit tak vydržel jen pár měsíců.

Prostředky z programu bylo možné využít na pořízení nebo modernizaci vlastního bydlení. Aby žadatel na prostředky dosáhl, bylo nutné splnit několik podmínek. O úvěr mohli společně žádat manželé nebo registrovaní partneři, pokud alespoň jeden z nich ke dni podání žádosti o úvěr nedosáhl věku 40 let. Úvěr mohli získat i jednotlivci do 40 let, kteří trvale pečovali o dítě mladší 15 let.

Další důležitou podmínkou pro získání státní půjčky bylo, že žadatelé nesměli vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost. S žádostí o půjčku neuspěli ani nájemci družstevního bytu.

Na bydlení peníze nestačily

Na pořízení nemovitosti ale státní půjčka stačila jen těžko. Na nákup rodinného domu včetně pozemku totiž bylo možné získat maximálně 3,5 milionu korun, nejvýše však 90 procent z pořizovací ceny nebo skutečných nákladů na výstavbu. V případě pořízení bytu byla maximální výše úvěru tři miliony korun se stejnou devadesátiprocentní podmínkou.

„Státní půjčka na bydlení nestačí. Ceny nemovitostí v posledních třech letech výrazně rostly a na přelomu let 2021 a 2022 již dosáhly svého vrcholu. Většina zájemců musela řešila otázku, jak doplnit státní půjčku na bydlení. Dofinancování hypotékou bylo v tomto případě problematické, protože státní půjčka s sebou obnáší zástavu nemovitosti,“ uvedla Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

„Banky obecně nechtějí mít zástavu jako druhé v pořadí. Řešením často býval úvěr ze stavebního spoření, u kterého není vyžadována zástava nemovitosti,“ doplnila Hegrová.