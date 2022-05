Bydlení v nedohlednu? Pro řadu mladých je to už tvrdá realita

Za dostatečný měsíční příjem k pokrytí hypotéky považuje polovina mladých alespoň 35 000 korun čistého. Nejčastěji by žádali o hypotéku mezi 2 a 3 miliony. A třetina si myslí, že měsíční splátka nepřesáhne 10 000 korun. Takové jsou představy mladých ve věku 26 až 36 let, které zmapoval průzkum NMS Market Research pro skupinu ČSOB.

Ceny nemovitostí za posledních 10 let ale vyšplhaly o 62 %. Růst platů a mezd za tímto zdražováním pokulhával, příjmy vzrostly za toto období o 54 %. Teď navíc dramaticky roste inflace, meziročně vyskočila na 14,2 % a ČNB ve snaze inflaci zkrotit opět zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 %.

Hypotéky tak zdražují. Sazby již překonaly pětiprocentní hranici a budou dál růst. Průměrná nabídková sazba vzrostla v květnu podle Fincentrum Hypoindexu na 5,33 %. Loni touto dobou přitom banky nabízely hypotéky v průměru se sazbou 2,06 %.

Představa mladých lidí, že si vezmou hypotéku kolem tří milionů a budou měsíčně splácet do 10 tisíc korun, se začíná míjet s realitou. Splátka 10 tisíc dnes vystačí na hypotéku ve výši dvou milionů korun. Na nejžádanější hypotéku ve výši tři miliony korun je potřeba splácet minimálně 16 tisíc korun.

„Aktuální situace na trhu hypoték a rostoucí výše úrokových sazeb nejvíce dopadá na mladé rodiny, které touží po vlastním bydlení. Právě tito lidé tvoří mimořádně důležitý sektor pro celou ekonomiku. Víme, že zázemí a stabilita je pro život důležitá, obzvlášť pak, když vychováváte nové generace,“ říká Jan Sadil, člen představenstva ČSOB.

Jak bydlí mladí ve věku 26 až 36 let 44 % vlastní byt/dům

34 % pronajatý byt/dům

12 % u rodičů/příbuzných

9 % spolubydlení v pronájmu

1 % kolej



Zdroj: průzkum NMS Market Research pro skupinu ČSOB, 2022

Bez hypotéky se mladí neobejdou

Koupi nebo stavbu nemovitosti v horizontu 12 měsíců přitom plánuje každý desátý mladý Čech ve věku 26 až 36 let. To je zhruba 150 000 lidí. Dalších 15 % mladých chce své bydlení rekonstruovat a v horizontu pěti let chce své bydlení změnit celá polovina mladých.

I když podle průzkumu spoří na bydlení sedm z deseti mladých lidí, bez hypotéky je pro většinu z nich cesta do vlastního nedostupná.

S pomocí hypotéky chce vlastní bydlení financovat 61 % mladých. I přes mírnější podmínky pro mladé žadatele, kteří podle nových pravidel mohou od letošního dubna využít hypotéky ve výši LTV 90, je potřeba mít naspořeno předem 10 % hodnoty nemovitosti.

Rostoucí sazby zvedají měsíční splátky

Průměrná výše hypotéky podle posledního Hypomonitotu České bankovní asociace (ČBA) přitom aktuálně činí 3 176 080 korun.

„Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1,6 až 2 tisíce korun. Ve srovnání s 2% úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, znamená hypoteční sazba ve výši 5 % růst měsíční splátky u průměrné hypotéky o 5 až 6 tisíc korun měsíčně,“ uvádí ČBA.

Vzít si hypotéku se splatností na 30 let při 5% úrokové sazbě tak znamená měsíčně splácet 17 050 korun. Pokud sazby vzrostou na 6 %, znamená to každý měsíc splácet nejméně 19 tisíc korun.

Bydlení ukrajuje z rozpočtu stále víc

Inflace se přitom utrhla ze řetězu. „Největší vliv na nárůst inflace měly podle statistiků ceny v oblasti bydlení, kde kromě vlastnického bydlení, které zdražilo o 17,7 procenta, rostly také ceny nájemného z bytu (+ 4,5 procenta), vodného (+ 5,3 procenta) a stočného (+ 6,4 procenta). Náklady na bydlení zvyšoval i růst cen energií. Bydlení tak z rodinných rozpočtů ukrajuje stále větší podíl, bez ohledu na to, zda rodina bydlí ve vlastním nebo v nájmu,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL.

Zdražují i potraviny a rostou také ceny energií, pohonných hmot, stavebních materiálů a stavební prací. „Ve stavebnictví, které patří mezi významné spotřebitele energií a pohonných hmot, se ceny meziročně zvýšily už o téměř 13 %, přitom jen za stavební materiály se připlácí v průměru o čtvrtinu více než loni. A to není rozhodně pozitivní signál pro další vývoj cen na realitním trhu, ani pro ty, kteří staví či rekonstruují svépomocí,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Trinity Bank.

„Probíhající stavby současný nedostatek stavebního materiálu nejspíš neohrozí, protože firmy na ně už materiál zajištěný mají. Horší to bude u teprve chystaných projektů, jejichž stavba ještě nezačala. Dá se předpokládat, že se zahájení některých kvůli chybějícímu materiálu může oddálit,“ dodává Evžen Korec.

„Uskromníme se nebo počkáme,“ říkají mladí

Snaha o zajištění bydlení je pro mladé rodiny velmi důležitá. Jak chtějí tuto situaci řešit? Podle aktuálního průzkumu UniCredit Bank je zhruba třetina mladých ochotna slevit ze svých původních požadavků a vzít si hypotéku na menší nemovitost, než původně zamýšleli, případně změnit lokalitu.

„Pořídit menší a levnější startovací bydlení může být cestou pro mladé lidi, jak si zajistit vysněné vlastní bydlení. Druhou možností, jak se vypořádat s rostoucími cenami může být pomoc rodičů, kteří mohou poskytnout vlastní bydlení jako zástavu nebo pomoct s úsporami,“ poznamenává Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Další necelá třetina mladých chce počkat, zda se situace na trhu nezmění a byty nezlevní. O „bublině“ na realitním trhu se sice hovoří již delší dobu, nicméně nelze predikovat, zda a kdy dojde k pozitivní změně. Průzkum UniCredit Bank přitom naznačil, že více než pětina mladých lidí na hypotéku za stávajících podmínek vůbec nedosáhne, a to ani v případě, že by si pořídili malý byt do 45 metrů čtverečních.