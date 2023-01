Trh s bydlením čeká stabilizace. Úroky dosáhly vrcholu a budou stagnovat

Trh s bydlením má za sebou krušný rok plný útlumu. Ten letošní by se ale mohl nést ve znamení stabilizace, očekávají analytici skupiny ČSOB. Pomůže tomu pokles inflace i stagnace úrokových sazeb hypoték, které by od poloviny roku mohly klesat. Banky by dle jejich odhadů měly letos poskytnout podobný objem úvěrů na bydlení jako v minulém roce.