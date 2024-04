Co bude dál s hutí Liberty, oznámí na brífinku ministři Stanjura se Síkelou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má okolo 5 400 zaměstnanců. Před věřiteli ji od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Většina provozů stojí a většina zaměstnanců huti zůstává od 22. prosince doma, protože se s firmou Tameh nedohodla na cenách a dodávkách energií.

Restrukturalizační plán má dvě varianty: pří variantě A se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že při variantě A by vysokou pec, která je měsíce v tzv. teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026.

V případě varianty B by měla dodávky energií od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.

Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.