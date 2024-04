Liberty propouští další lidi. Často se to dozvědí pár dní předem, kritizují odboráři

„Podle posledních informací z minulého týdne klesl počet zaměstnanců na 4 972,“ konstatoval po jednání zástupců kraje, odborů i Liberty Ostrava odborový předák závodu Rourovna Petr Zegzulka. Původně, když krize v huti začala, jich zde pracovalo okolo šesti tisíc.

„To je dáno hlavně ukončováním poměrů na dobu určitou. Tady máme vůči firmě výhrady v tom, že zaměstnance o tom, že jim smlouvu neprodlouží, firma informuje třeba jen dva dny před jejím koncem,“ dodal.

Všechny strany zajímala zejména současně probíhající schůzka mezi ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu s majitelem ostravské huti Sanjeevem Guptou, která se konala prakticky ve stejný čas v Praze. V Ostravě se projednávala právě současná situace zaměstnanců Liberty, z nichž je většina už od Vánoc nuceně doma.

Zatímco od ledna do března jim firma vyplácela 100 procent průměrných mezd, nyní je to už jen sedmdesát. Liberty totiž využila jiného paragrafu zákoníku práce, umožňujícího vyplácení nižších částek.

Odbory rozhodnutí zaměstnavatele napadnou

Doposud byli zaměstnanci nuceně doma kvůli nedostatečným hygienickým podmínkám, neboť po odstavení kotlů Tamehu firma přišla například o teplou vodu v šatnách. To se nyní podařilo vyřešit přepojením areálu na dodávky od teplárenské společnosti Veolia.

Nyní je důvodem nedostatek zakázek, což se ale odborářům nezdá. „Výroba je podle nás zastavena spíše kvůli nedostatku surovin než pro nedostatečný odbyt,“ přiblížila už dříve hlavní výhradu odborářů Liberty jejich zástupkyně Alena Sobolová.

„Rozhodnutí zaměstnavatele budeme napadat, nesouhlasíme s ním, ale musíme to nejdřív projednat s našimi právníky,“ reagoval hned po oznámení o snížení vyplácených mezd odborový předák Liberty Petr Slanina.

A jeho kolega Petr Zegzulka odmítavý postoj odborů po jednání s hejtmanem potvrdil. „Zakázek máme dost, nemáme ale materiál, ze kterého bychom vyráběli. Proto chceme, aby podnik svůj přístup přehodnotil. Zaměstnanci by měli dostat více peněz,“ uvedl Zegzulka.

Liberty Ostrava v současnosti řeší schvalování svého restrukturalizačního plánu, o němž až do 15. dubna hlasují věřitelé. Zatím ale bez zástupců Tamehu, největšího věřitele, jemuž Liberty dluží přes dvě miliardy korun. Společnost Tameh se totiž zástupci Liberty snaží z vlivu na svou restrukturalizaci vytlačit. Tameh by přitom právě kvůli velikosti dluhu Liberty měl mít na průběh procesu největší vliv.

Tameh proti vyloučení protestuje

„Společnost Tameh jsme se rozhodli vyloučit ze zúženého okruhu dotčených stran z toho důvodu, že by tato otázka byla v konfliktu zájmů,“ komentovala nevpuštění právníků Tamehu do sálu mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková. „V čem spočívá konflikt zájmů, je právní otázka, na kterou nyní nemohu odpovědět,“ dodala.

Tameh s postupem Liberty nesouhlasí a chce se bránit soudní cestou. „Je to naprosto skandální, nedostali jsme se dovnitř, právní zástupce Liberty Ostrava nás požádal, abychom odešli z věřitelského výboru,“ komentoval po pondělní schůzi s věřiteli postup Liberty Ostrava Patrik Schober, mluvčí společnosti Tameh. „Navíc zatím nebylo hlasování ukončeno, tudíž jsme stále největšími věřiteli Liberty Ostrava,“ doplnil Schober.

„Budeme na to reagovat právní cestou, podáme nejspíše žalobu, jiný postup nyní není. Právní zástupci Tamehu a ani jiní se s takovým postupem zatím nesetkali, vypadá to, jako bychom nežili v právním státě,“ doplnil mluvčí Tamehu.

V případě restrukturalizačního plánu, zveřejněného Liberty na začátku března, počítá hutní firma se dvěma scénáři. Ty se mají odvíjet podle toho, zda se podaří dosáhnout dohody s Tamehem. „Zásadním datem pro spuštění alternativy A či B je 30. dubna. Toto datum bylo zvoleno jako objektivní hranice, dokdy se bude vyjednávat se společností Tameh,“ stojí v restrukturalizačním plánu.

Variantě B nevěří ani Tameh, ani odboráři

Pokud se firmy do konce dubna dohodnou, mohla by se vysoká pec spustit na začátku prázdnin. Pokud se dohoda nezdaří, zahájí Liberty přípravy na stavbu vlastního energetického zázemí. A se spuštěním vysoké pece počítá až se začátkem příštího roku.

Což ovšem zástupci Tamehu zpochybňují, stejně jako celý restrukturalizační plán. „Zajistit potřebná povolení pro stavbu nového energetického zdroje a postavit jej do konce tohoto roku je v podstatě nemožné, v Liberty by byli rádi, kdyby do té doby stihli získat potřebná povolení,“ komentoval plán Patrik Schober. „S tím samozřejmě padá i časový plán, podle něhož Liberty slibuje vyplácet věřitele.“

A pochybnosti o možném lednovém spuštění vysoké pece mají i odboráři.„Variantě B nevěříme, všichni víme, jak pan Gupta sliboval stavbu ocelárny a jak se ten slib zatím nenaplnil. Stejně tak sliboval i to, že v huti nechá emisní povolenky na investice i na provoz, ale všechny je vytáhl pryč,“ reagoval Petr Zegzulka.

V případě varianty A by měli věřitelé dostat 25 procent dluhu do 30. června 2024 a zbytek v pravidelných splátkách do března 2026. Ve druhém případě by pak první splátka přišla až na konci letošního roku a poslední na konci roku 2025.

Jednání, jehož se vedle hejtmana a zástupců odborů zúčastnili i zástupci vedení Liberty Ostrava, by nemělo být poslední. „Chci pomoci propojit zaměstnance a management firmy, aby spolu jednali,“ konstatoval hejtman Josef Bělica.