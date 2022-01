Kávové koutky či kavárny na pracovišti nabývají na významu. I kvůli covidu

Mnozí zaměstnavatelé vycházejí lidem vstříc. Na pracovištích vznikají kávové zóny, kde mají zaměstnanci prostor si na chvíli odpočinout. Ostatně epidemie a s ní spojený rozmach práce z domova zdůraznily, jak důležitý osobní kontakt je.

„S nástupem hybridních pracovišť se kávové zóny čím dál více přibližují pojetí podobnému kavárnám,“ říká Jakub Čížek z designérské a stavební společnosti Tétris, která se mimo jiné zabývá úpravami kancelářských prostor.

„Nejnovějším trendem je, že firmy přistupují ke kávovým zónám coby centru kanceláře,“ doplňuje. Lidé by se v nich měli v ideálním případě cítit dobře.

Za kávou přes celou budovu

Společnost ČEZ se například chystá v letošním roce v pilotních projektech přizpůsobit prostory pro zaměstnance flexibilnějšímu stylu práce, kdy lidé mnohem častěji pracují z domova.

„Uvědomujeme si, že souběžně se změnami stylu práce je důležité na pracovišti věnovat zvýšenou pozornost právě místům pro setkávání, odpočinek, klidovým zónám. Jedním z prvních projektů je úprava prostor pro ČEZ ICT v jedné z budov pražské centrály, kde se klasická kuchyňka proměnila v designově řešenou relaxační zónu, v níž si zaměstnanci mohou kávu opravdu vychutnat,“ uvádí Alice Horáková, mluvčí společnosti ČEZ.

Tento nápad není nikterak ojedinělý. O důležitosti kávy vypovídají i interní průzkumy. Třeba v České spořitelně si dělali v roce 2019 vlastní výzkum spokojenosti se zaměstnaneckými benefity. Ten potvrdil, že káva je zejména pro mladší věkovou skupinu důležitá. Zatímco mezi všemi zaměstnanci spořitelny byl benefit kávy zdarma hodnocen jako důležitý u zhruba 60 procent lidí, ve věkové skupině do 30 let to bylo 89 procent lidí.

„Zároveň z průzkumu vzešel požadavek na vybudování kavárny jako ‚místa setkávání‘ přímo v naší pražské centrále. V roce 2020 jsme proto otevřeli George Cafe ve spolupráci s externím dodavatelem v lobby naší pražské centrály,“ popisuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý a doplňuje, že navíc je v rámci každého open space prostoru speciální kavárenský koutek, který má obvykle podobu pultu s kávovarem a barovými stoličkami.

Přístupy jsou různé. V pražských a brněnských kancelářích softwarové firmy SAP rovněž nabízejí více možností, jak si kávu nebo jakýkoliv jiný nápoj připravit a vypít.

Podle slov generální ředitelky SAP ČR Hany Součkové zachovávají však jeden princip, a to, že u kávy se je potřeba alespoň na chvíli zastavit. Proto vytvořili takzvané chill zóny pro neformální setkání, kde jsou pohodlná křesílka a sedačky, které poskytují zaměstnancům dostatek soukromí.

„Téma kávy je u nás velice citlivé. Kolegové jsou schopni přejít půl kanceláře, protože jim z jednoho kávovaru chutná káva více než z toho druhého. Fajnšmekři si občas nosí i vlastní čerstvě namletou kávu a dělají si ji ve vlastním presovači,“ přibližuje Součková.

O důležitosti kávy vypovídá rovněž to, že na její kvalitě spousta firem nešetří. Třeba v české vývojářské společnosti Etnetera vypíjí lidé v průměru tři až čtyři kávy denně. „Jde o dva druhy značkových zrnkových káv, kdy se cena jednoho kilogramu pohybuje kolem 600 korun. Firma tuto kávovou potřebu zaměstnanců respektuje a ví, že jakékoliv změny ve značce nebo způsobu přípravy kávy by musela se zaměstnanci předem konzultovat,“ tvrdí Rita Gabrielová z Etnetery.

Co se týče kávového vkusu, ten se sice mění, vede ale klasika. „V poslední době roste zájem o mléčné varianty kávy na pracovišti, dominantní ovšem zůstává klasické espresso,“ popisuje Lumír Františák ze společnosti JDE Professional, pod níž spadá značka kávy L’OR Professional.

Efektivní komunikační nástroj

Podle personalistů je káva důležitá také v náboru a následném udržení zaměstnanců. Nejde totiž pouze o samotný nápoj. „Ona to právě není jen káva, ale zároveň i součást kultury společnosti. Zaměstnanci jdou spolu ‚na kávu‘, ale nemusí se nutně jednat pouze o konzumaci kávy,“ připomíná José Kadlec, spoluzakladatel společnosti GoodCall, zabývající se recruitmentem.

Důležitá je možnost na chvíli se zastavit, ať už si člověk při tom dá kávu, čaj nebo horkou čokoládu. „Zaměstnanci tuto část dne právem požadují, mnohdy během ní vyřeší spoustu pracovních problémů, které by se sezením u stolu často nevyřešily. Kávové koutky a kávové řešení jsou tak de facto efektivním nástrojem interní komunikace,“ dodává.

I proto je dnes příjemným kávovým zónám přisuzován mnohem větší význam, než tomu bylo v minulosti. Prosté kávovary v kuchyňkách už mnohým nestačí.