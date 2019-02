Většinu tuzemských kanceláří vlastní Češi. Nejvíce jich staví Penta

Na druhém místě ve vlastněné ploše kanceláří je CTP Invest. Oba developeři vlastní 22 nemovitostí. Zatímco CPI Group se orientuje téměř výhradně na pražský trh, CTP Invest se zaměřuje na regiony. Třetí je Deka, čtvrtá Passerinvest Group a pátá CA Immo.



„Přestože třem největším vlastníkům patří dohromady 15 procent pražského trhu, pražský trh kancelářských nemovitostí je stále značně fragmentovaný. Navíc struktura jednotlivých investorů se může podstatně lišit. Zatímco CPI Group vlastní vyšší počet menších projektů, Deka či Passerinvest sází na velké projekty, jako jsou například The Park na Chodově nebo BB Centrum,“ uvedla partnerka Cushman & Wakefield Radka Novak.

Tuzemský kancelářský trh je z 65 procent v českých rukou. Ze zahraničních investorů převládají Němci (sedm procent) a Rakušané (šest procent). Následují italské (tři procenta) a americké firmy (dvě procenta).

V Praze je podíl trhu ve vlastnictví lokálních investorů o něco nižší, konkrétně 58 procent. „Jako metropole je Praha pro zahraniční kapitál logicky atraktivnější než Brno a Ostrava. Druhý největší kapitál je z Německa s podílem devět procent,“ doplnila Novak.

GRAF: Top vlastníci a developeři kancelářských budov

Největší plochu kanceláří za posledních deset let postavila Penta Investment, následuje společnost Skanska, která je nejlepší co do počtu postavených budov. Třetím nejaktivnějším developerem je CTP Invest.



„Skanska i Penta se zaměřují na nejpopulárnější kancelářské lokality v Praze. Nicméně u Penty je jasná inklinace k řešení větších urbanistických celků s multifunkčním využitím. Skanska zase patří mezi lídry v oblasti udržitelného rozvoje,“ uvedla dále Novak. Pouze desetina developerů podle ní své projekty po jejich dokončení neprodává.

Největší podíl na aktuální výstavbě nových kancelářských ploch a projektech se zahájením výstavby v nejbližší budoucnosti mají společnosti Sekyra Group, Skanska a Crestyl.

Tento ukazatel bude podle Novak nicméně nejvíce náchylný ke změnám, je totiž velmi těžké předjímat, jak se developerům bude dařit získávat povolení k výstavbě u velkých projektů či jejich jednotlivých fází.



„Zatímco Praha 4, Praha 5 a Praha 8 jsou populární lokality pro novou výstavbu, v Praze 1 převažují rekonstrukce. Momentálně je ve výstavbě téměř 380 tisíc metrů čtverečních nových kancelářských ploch. Podíl rekonstrukcí z celkové výstavby tvoří až 15 procent“ dodala Novak.

Podle ní je poptávka po kancelářských prostorách stále velmi aktivní. Většina budov je v okamžiku svého dokončení již plně obsazena.