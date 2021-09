Jízdní kola jsou nedostatkovým zbožím. Producenti přesouvají výrobu do Evropy

Klíčové součástky potřebné k montáži jízdních kol se dováží z Asie. Tamní továrny byly ale kvůli restrikcím zavřené a některé se zavírají nanovo. Situace se do normálu hned tak nevrátí. Někteří výrobci kol proto řeší situaci přesunem výroby z Asie do Evropy.

Enormní zájem o jízdní kola odstartovala koronavirová pandemie. S ní spojená restriktivní opatření jsou zase důvodem, proč si potenciální kupující kolo v obchodě hned pořídit nemohou. Podle dat společnost Alza jenom v Česku při meziročním srovnání vzrostly od začátku tohoto roku prodeje kol o více než 200 procent. Zájem je nyní hlavně o ta elektrická.

Za loňský rok se poptávka po jízdních kolech jen na internetu v Česku meziročně zvýšila o 68 procent. Na Slovensku pak o 65 procent a třeba v Maďarsku o 61 procent.

Producenti jsou nyní závislí na dodávkách z Asie, tamější továrny ale byly kvůli pandemii zavřeny a kupříkladu některé výrobní závody ve Vietnamu byly uzavřeny znovu na konci srpna. Provoz přerušily i vietnamské přístavy. Situace se nelepší.

Dodací lhůty komponentů, ale i kompletních kol se protahují v některých případech až na rok. Firmy v Evropě uvádějí, že součástky dnes objednávají už na sezonu 2023. Jinak by zboží nepřišlo včas a musely by zastavit výrobu.

„Mnoho lidí si myslí, že po skončení lockdownu můžete okamžitě začít znovu na sto procent. To rozhodně neplatí. Trvá jeden až dva měsíce, než vše opět poběží na plnou kapacitu,“ řekl pro internetový magazín Bike Europe Samuel Hu z tchajwanské společnosti Astro Tech, která vyrábí rámy na kola.

V současné době není jasné, kdy se situace vrátí do normálu. Pokud kvůli viru přijdou další omezení výroby, bude trvat déle, než se přerušený dodavatelský řetězec opět postaví na nohy. Do té doby budou lidé prostě muset na koupi kola čekat. Samuel Hu je přesvědčen, že produkce kol a součástek bude v jihozápadní Asii opět „ve starých kolejích“ nejdříve v listopadu.

Vázne i doprava

Vše komplikuje ještě doprava. Přepravu po moři zdržuje nedostatek kontejnerů. Zboží čeká v asijských přístavech i několik týdnů na naložení. „Kvůli chybějícím součástkám jsme schopni již několik týdnů vyrábět jen v jednosměrném provozu,“ říká Marcus Pürner, majitel německé společnosti CUBE, která na trh dodává prémiová kola a příslušenství. Kvůli problémům s dodávkami se musí kupující připravit na to, že si kromě čekání za kola připlatí.



Někteří producenti hodlají řešit situaci přesunem výroby z Asie do Evropy. Mezi takové patří společnost CUBE. „Chceme v Evropě zvýšit přidanou hodnotu našich produktů a vytvořit nová pracovní místa. Naše objednávky z Asie jsme již snížili zhruba o 100 tisíc kol,“ uvádí Pürner. První továrnu v Evropě otevře CUBE také v Česku. Zpočátku zde chce vyrábět asi 1 600 kol nebo elektrokol denně. Nové prostory o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních budou v chebském CTParku, který náleží do portfolia evropského průmyslového developera CTP. Závod Cube by měl zahájit provoz příští rok.