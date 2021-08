Cyklisté se s auty a chodci už vůbec nepotkají, ochrání je nový tunel

Křížení obou tras tak bude mimoúrovňové, cyklisté a chodci se s automobily vůbec nepotkají. Hotovo má být v listopadu.



„Projekt se skládá ze dvou částí, z přeložky komunikace a z asfaltování samotného povrchu cyklostezky. Stavba běží. Očekáváme, že na přelomu října a listopadu by se měly práce dokončit,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý.

Vysvětlil, že původně se mělo zahájit už na jaře, město však čekalo na rozhodnutí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta mohla být až deset milionů korun.



„Jenže rozhodnutí se opakovaně odkládalo a nakonec jsme po půlročním čekání dostali zprávu, že dotaci nedostaneme. Proto se nezačalo dřív,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.

V tuto chvíli se tak pracuje na přeložce komunikace, která povede dříve zanedbaným úvozem mezi zahradami, kde bylo nutné vybudovat kompletně nové silniční těleso včetně odvodnění. Nová silnice se před Podhradem napojí na původní trasu. Celkem práce související s přeložkou silnice přijdou na téměř 15 milionů korun.

Připravuje se také asfaltování přibližně půldruhého kilometru cyklostezky, které by podle předběžných kalkulací mělo stát přibližně 13 milionů.

Součástí projektu budou i nová parkovací místa, mobiliář a zeleň. Dokončení cyklostezky bude komfortní i z pohledu bruslařů. Ti až dosud museli zajet autem až k zatáčce U Kočího, kde teprve mohli obout brusle a vydat se směrem k hranici.

Trať proslavila krádež celého mostu

Cyklostezka do bavorského Waldsassenu vyrostla na zaniklé železniční Slapanské trati. Ta byla pojmenovaná podle vesnice Slapany, německy Schloppenhof, kterou prochází. Z původní trati jsou kromě vechtrovnen, tedy obydlí drážních zaměstnanců, a několika kilometrovníků obnoveny mosty a propustky.

Historie trati, která je připomenuta spolu se železničními doplňky na česko-německé hranici, je velice zajímavá. Právě po ní totiž přijel úplně první vlak do Chebu. Bylo to 15. října 1865. Význam tohoto spojení od 80. let 19. století postupně klesal vzhledem k výstavbě trati Marktredwitz Wiesau. Přesto sloužila jako běžná regionální trať.

Bombardování chebského nádraží na jaře 1945 ji nepoškodilo, provoz byl obnoven již na konci května, kdy na ni vyjely první vlaky. Po uzavření hranic trať začala ztrácet význam, i když až do konce 60. let sloužila osobní dopravě do Slapan a využívána byla i vlečka do místního lomu. Na zbývajících kolejích byla odstavována vysloužilá technika. Porevoluční návrh na obnovu trati se nepodařilo prosadit a trať chátrala až do své přeměny na současnou cyklostezku.

Trať do Bavorska rovněž „proslavila“ krádež celého železničního mostu, který vedl nad lesní cestou kousek před hranicemi. Železná konstrukce beze stopy zmizela někdy na přelomu let 2007 a 2008. Více než čtyři tuny železa s největší pravděpodobností skončily ve sběrně druhotných surovin, po starém přemostění zbyla jen čtyřmetrová díra.