Muž, který přistihl Madoffa, viní z obřího podvodu General Electric

11:39 , aktualizováno 11:39

Je to větší podvod než Enron, pustil se americký finanční vyšetřovatel Harry Markopolos do koncernu General Electric. Muž, který pomohl dostat do basy podvodníka Bernarda Madoffa, jednoho z veřejně nenáviděných symbolů hrabivosti uprostřed finanční krize, tvrdí, že šestá největší firma v USA účetními triky tají obří ztráty.