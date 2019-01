Hon na podvodníky za hranou zákona. Finanční správa si platila informátory

Kolika smluv se vyšetřování týká, zatím není jasné. Finanční správa na dotazy MF DNES ohledně případu neodpověděla. Stejně jako bývalý šéf Finanční správy Martin Janeček.

Případ má podle všeho souvislost s nedávnou rezignací experta na boj s daňovými úniky Zbyška Malého, který na Generálním finančním ředitelství vedl odbor rizik. Malý byl jedním z významných členů takzvané Daňové kobry, což je označení pro společný tým daňařů, celníků a policistů. Před několika dny však odešel na nižší pozici, jak upozornil web Seznam Zprávy.

Na spolupráci daňařů s „konfidenty“ přivedl policii jeden konkrétní případ. Informátor Finanční správy se totiž údajně pokusil vydírat jednoho z podnikatelů, který vlastnil firmu podezřelou z daňových podvodů. Zjednodušeně řečeno během doby, kdy pomáhal daňařům rozkrýt řetězec firem, které se na podvodu podílely, navštívil majitele jedné ze společností s nabídkou: máte poslední šanci vybrat peníze a zmizet, jde po vás Daňová kobra.

Podnikatel však vše nahlásil policii. A té muž řekl: pracuji v utajení jako agent Finanční správy. „Šlo o člověka, který pracoval historicky pro NCOZ a předtím i pro protikorupční policii a byl zaměstnaný u Finanční správy na dohodu. Měl někoho vydírat, policie ho začala kvůli tomu řešit a on se brání tím, že je tajný agent a tak dále,“ uvedl pod podmínkou anonymity vysoce postavený zdroj MF DNES blízký Finanční správě. „Spolupráce s ním začala v rámci Kobry za součinnosti s celníky,“ dodal.

Administrativní pochybení

Zmíněný muž měl pro Finanční správu pracovat na takzvanou dohodu o provedení práce a jeho oficiálním úkolem bylo převádět písemné dokumenty do elektronické podoby. Policie má podezření, že však dostával peníze jen a pouze za své informace.

Zdroje MF DNES z Finanční správy to však odmítají a tvrdí, že peníze dostal oprávněně. „Bylo tam jedno administrativní pochybení. Došlo ke špatnému vykazování práce a člověk, který to měl na starosti, byl za to potrestaný,“ uvedl již citovaný zdroj redakce.

Po černých duších

Zvláštní fondy pro placení svých informátorů má například policie nebo tajné služby. Finanční správa takový fond nemá. Pokud by se potvrdilo, že Finanční správa zaměstnávala „černé duše“, znamenalo by to už třetí případ, kdy daňaři zřejmě překračovali své pravomoci ve snaze odhalit daňové úniky.

Nejprve čelili kritice kvůli nadužívání takzvaných zajišťovacích příkazů. Kauzou, která stála místo bývalého ředitele Martina Janečka, pak byla kontrola svatebčanů kvůli elektronické evidenci tržeb.

Martin Janeček, bývalý ředitel Finanční správy

Právě Janeček byl symbolem nového, přísnějšího boje proti daňovým podvodům. Do čela Finanční správy si ho vybral nynější premiér a tehdy ministr financí Andrej Babiš. A Janečka se zastával i coby premiér.



„K panu Janečkovi můžu říct jen to, že je to čestný a pracovitý státní zaměstnanec, který na rozdíl od svých předchůdců pracoval ve prospěch státu. Nikdo například nemluví o tom, jak zlikvidoval daňové ráje v Praze,“ řekl Babiš deníku E15 vloni v říjnu, když se objevila informace o tom, že Janeček na svou funkci rezignuje.

Těsně před koncem loňského roku Janečka ve vedení daňařů vystřídala Tatjana Richterová.