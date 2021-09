Energetické zdražování startuje, Bohemia Energy zvedne ceny od listopadu

Podle Holuba může být řešením nastavení cen, které budou okamžitě reagovat na situaci na trhu, a to přesto, že jsou aktuálně velmi vysoké.



„Všichni naši zákazníci budou mít na výběr buď dodávku za proměnlivou velkoobchodní cenu nebo za pevnou ceníkovou cenu, která však bude výrazně vyšší, než na co jsme byli doposud zvyklí,“ řekl Holub.

U elektřiny a plynu očekávají analytici na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů na trhu obecně řádově až o 20 procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun. „Jsem přesvědčen, že příští rok se situace uklidní a velkoobchodní ceny zemního plynu a návazně i elektřiny klesnou,“ uvedl Holub.

„To, co se na trhu s energiemi událo za poslední rok, by se v čistě tržním prostředí stalo během pěti až deseti let. Proto standardní ceníky v době, kdy je cena na burze schopna za deset dní vzrůst o deset eur (asi 250 korun za megawatthodinu), nedávají smysl. Dodavatelé jsou tedy nuceni postupně zdražovat a klidně se může stát, že za dva, tři měsíce budou muset zdražovat znovu,“ řekl Holub.

Velkoobchodní cena elektřiny s dodávkou na následující rok letos v září na pražské energetické burze poprvé překonala cenu 100 eur (asi 2530 korun) za megawatthodinu (MWh). Před rokem byla přitom poloviční, vyplývá z dat středoevropské energetické burzy Power Exchange Central Europe (PXE). Velkoobchodní cena plynu pak meziročně stoupla ještě více, a to 2,5krát na zhruba 40 eur (asi 1020 Kč) za MWh.

Dodavatelé budou ceny držet

Holub upozornil, že elektřina s dodávkou na rok 2023 se pak aktuálně prodává za zhruba 78 eur za MWh a na rok 2024 za 70 eur/MWh. Uvedl, že pokud si zákazník dnes zafixuje aktuální cenu na následující tři roky, má jistotu, že mu vysoká cena zůstane. Při poklesu velkoobchodní ceny totiž podle něj dodavatelé zlevňovat nebudou, protože se budou obávat, že se zvýšení cen může opakovat.

„V takto nestabilním prostředí je nejlepším řešením dodávka za ceny krátkodobého velkoobchodního trhu. A to i přesto, že jsou tyto ceny aktuálně vysoké. Jakmile totiž dojde k cenové korekci, pokles se nejdříve projeví na tomto trhu a profitovat z něj budou právě zákazníci s tržními cenami,“ řekl Holub. U Bohemia Energy podle něj využívá nyní tyto produkty zhruba třetina zákazníků.

Tržních cen se podle něj nemusí bát ani domácnosti, které tento způsob nákupu energií dosud nevyzkoušely. Platby probíhají jako obvykle formou záloh a na konci stanoveného období přijde klasické vyúčtování. „Doporučujeme nedívat se na aktuální cenu, ale sledovat průměr za celé zúčtovací období. Cenové výkyvy samozřejmě nikdy nezmizí, takže někdy je elektřina dražší, ale v některých hodinách je dokonce zdarma,“ dodal.

Holubův optimismus v uklidnění situace na trhu ale někteří odborníci nesdílí. Například hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň na konci srpna řekl, že neexistuje prakticky scénář, podle něhož by elektřina v Evropě v příštích letech zásadně zlevňovala. Další alternativní prodejce energií, společnost MND, pak v nové kampani nabádá zákazníky, aby si zajistili neměnnou cenu elektřiny do konce června 2023.

„Cena elektřiny na velkoobchodním trhu za poslední rok vzrostla o více než 100 procent. Tento růst se již začal postupně promítat do cen všech dodavatelů elektřiny. Naše aktuální nabídka je pro všechny zájemce určitě velmi dobrou příležitostí, jak si zajistit výhodné ceny až do roku 2023 a tím očekávaný dopad zdražení do našich peněženek alespoň takto elegantně oddálit,“ uvedl ředitel marketingu MND Jan Sýkora.

Skupina Bohemia Energy je s 1,23 milionu zákazníků a ročními tržbami 23 miliard Kč největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku a na Slovensku. Skupinu tvoří největší alternativní dodavatel energií v ČR Bohemia Energy a dále společnosti Amper Market, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy, X Energie a Slovakia Energy, která působí na Slovensku. Majitel irmy Jiří Písařík s rodinou je podle loňského žebříčku časopisu Forbes 32. nejbohatším Čechem s majetkem 7,3 miliardy korun.