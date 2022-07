Dodavatelé energií znovu zdražují, ceny stoupají i o desítky procent

Energetická společnost ČEZ zdražila elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti v produktu fixovaném na tři roky už od 1. července, od 1. srpna zdražuje znovu. Nyní stojí jedna megawatthodina 6025 korun, od srpna 7464 korun, tedy o více než pětinu.

U produktu s fixací na dva roky vzroste cena meziměsíčně o sedm procent na 7501 korun. „Pro zákazníky, kteří s námi mají uzavřené smlouvy, se však nic nemění. Ať už v případě fixovaných smluv, nebo smluv na dobu neurčitou,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Gazdík upozorňuje, že ČEZ některé své ceníky dokonce zlevnil. Pokud nyní přichází zákazník, který se chce u ČEZ Prodej fixovat na jeden rok, tak v případě plynu bude mít cenu od 1. srpna levnější než před měsícem, u elektřiny pro něj zůstává cena stejná.

„Pokud by se chtěl zákazník fixovat na dva nebo tři roky, tak bude cena mírně vyšší. Velkoobchodní ceny na dva a více let dopředu stouply. Důvodem je další nejistota ohledně dodávek plynu do Evropy z Ruska,“ uvedl Gazdík.

Ve druhé polovině roku končí fixace zhruba deseti procentům zákazníků ČEZ, kteří odebírají plyn, v případě elektřiny to je pět procent. „Pro zákazníky, kteří mají probíhající fixaci nebo produkt na dobu neurčitou, se nic nemění,“ uvedl Gazdík.

Pražská energetika zdražuje od 1. srpna nefixovaný produkt PRE Proud Nefix z původních 4879 Kč na 7505 Kč za megawatthodinu, tedy zhruba o polovinu. Zdražení nemůže vyloučit ani Pražská plynárenská. „Vzhledem k vývoji na velkoobchodním trhu do budoucna nelze zvýšení cen vyloučit. V tento moment je to však zatím ve stadiu analýz a úvah,“ řekl mluvčí Miroslav Vránek.

Řada dodavatelů zdražila již od 1. července. Například firma Innogy zdražila u plynu produkt Optimal fixovaný na tři roky o sto korun na 2510 Kč za megawatthodinu. O stokorunu zdražila Innogy také produkt na jeden rok Start 12 a produkt na tři roky Garance 36, a to na 2745 Kč, respektive 2540 Kč. Zdražoval také Centropol. K 1. červenci se zvýšila cena produktu Mini fixovaného na tři roky z původních 5205 Kč na 6381 korun.

Ceny elektřiny a plynu rostou od loňského podzimu. Cena elektřiny na burze vzrostla meziročně ze zhruba 75 euro za megawatthodinu na dnešních 332 euro, vyplývá z informací na webu Kurzy.cz.