Co nás čeká na podzim? Domácnosti zažijí tvrdý náraz do zdi, varuje ekonom

Opakovaně se mluví o podzimu, že přijde hluboká krize. Není to ale spíš strašení?

Nemluvil bych zatím o krizi, ale pocit, že je a bude hůř, už domácnosti jednoznačně mají. Už nyní dochází k rapidnímu poklesu reálné kupní síly. Lidé kvůli vysoké inflaci reálně vydělávají méně, zatímco zálohy za energie se zvyšují. Většina domácností ještě neviděla konec toho nárůstu, neviděla konečné částky, které budou platit za elektřinu, plyn, teplo. Laicky by se to dalo přirovnat k šoku, který je sice rozložený v čase, avšak jeho finále se blíží. Odehraje se nejspíš už na podzim. Z pohledu posledních pěti let jde až o neuvěřitelné navýšení nákladů na bydlení, to si musíme říct na rovinu.

Mám pocit, že zde převládlo přesvědčení, že za všechno může rusko-ukrajinský konflikt, ale to není úplná pravda. Vysoké ceny jsou s ním spojené jen částečně. Petr Dufek