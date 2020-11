Slovo krach skoro vypadlo ze slovníku, musíme si zvykat, říká šéf spořitelny

„Ekonomické cykly se nedají úplně vymazat. A nebylo by to ani správné, protože na některých problémech může potom vyrůst nová a vyšší kvalita. Vyrovnávání se s propady a krizemi je součástí ekonomiky a podnikání,“ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Firmám i lidem by se podle něj mělo pomáhat jen krátkodobě a adresně, nevěří, že by ekonomice pomohlo rozhazování peněz „z vrtulníku“.



Bylo by dobré, kdybychom byli schopni velkou část deficitu na letošek ana příští rok překlopit do smysluplných investic. A to se úplně nedaří. Tomáš Salomon generální ředitel České spořitelny