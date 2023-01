Pavlovo vítězství pomůže vládě, vliv na ekonomiku bude malý, soudí analytici

Zvoleného prezidenta Petra Pavla by mohli zahraniční investoři vnímat jako garanta prozápadního ukotvení země. V domácí ekonomice ale je vliv prezidenta omezený. Pro vládu by mohla být výhoda, že nebude muset prezidenta přehlasovat, shodují se analytici oslovení ČTK. Upozorňují, že Pavel nemá podnikatelské zájmy, které by mohl z pozice prezidenta prosazovat.