Boj o miliardy. Ministerstvo a Praha se přetahují, kdo bude vyřizovat pokuty

Resort dopravy navrhl Praze odebrat pravomoc vybírat pokuty, čímž by městský rozpočet přišel o více než čtvrt miliardy korun ročně. Podle města změna přinese kolaps správního trestání dopravních přestupků v Praze.



Počet ohlášených přestupků v ­hlavním městě totiž raketově roste. Vloni statistiky zaznamenaly jejich meziroční nárůst o bezmála třetinu na téměř milion přestupků. Nárůst procenta vyřešených případů za ním výrazně pokulhával. „Dochází často k tomu, že přestupky nejsou v zákonem stanovené lhůtě projednány a pachatelé tedy nejsou potrestáni,“ argumentuje ministerstvo v materiálu, kterým navrhuje přestupkovou problematiku z magistrátu přesunout na jednotlivé městské části.

Tím by se zároveň tento státní úřad zbavil funkce druhoinstančního odvolacího orgánu, která je náročná na úřednickou práci, příjmy z pokut z ní ale do rozpočtu dopravního resortu neplynou. Podle návrhu v připravované novele zákona o provozu na pozemních komunikacích by právě tato povinnost přešla na magistrát.



Šetření nehod s atlasem

Právě snaha zbavit se náročné agendy je podle městských úředníků pro ministerstvo důležitější motivací než snaha o efektivnější prošetřování přestupků a větší bezpečnost na silnicích. „Lze se domnívat, že se ministerstvo tímto krokem snaží vyřešit dlouhodobě neřešené personální zajištění svého vlastního odboru, který je pro Prahu odvolacím orgánem,“ uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.

Úřad proto doufá, že se mu podaří tento návrh zablokovat během projednávání nového zákona na vládě nebo později v Poslanecké sněmovně. Převedení povinnosti prošetřovat nehody na městské části by znamenalo rozdělit městské silnice na 57 částí. Dopravní policisté by se tak museli stát experty na pražský místopis, aby věděli, na jaký úřad mají řešení konkrétního přestupku poslat, pokud není řidič ochotný zaplatit pokutu na místě.

„V podmínkách hlavního města by v praxi určení místní příslušnosti bylo v řadě případů naprosto neřešitelné. Existuje řada komunikací a křižovatek, kde se stýkají hranice dvou, tří i­ čtyř městských částí, a to jak v kolmém či podélném směru komunikací, tak i pod různými úhly a oblouky (viz například křižovatka Bulhar),“ uvedl v připomínkách k novele magistrát. V řadě případů se navíc řidič dopustí více přestupků napříč různými městskými částmi, například při pronásledování policejní hlídkou.

Vyřizování přestupků by tak nebylo podle magistrátu jednodušší, ale právě naopak. Pachatelé by navíc dostali do ruky další záminku, co mohou ve správním řízení napadat.

Námitky přitom nejsou vůbec nic výjimečného, podle dat magistrátu vloni poslalo odvolání proti rozhodnutí o přestupku 840 tisíc lidí.

Městské části o agendu nestojí, nemají na ni peníze

Zájem vyřizovat statisíce přestupků nemá ani celá řada městských částí. Na ty už v roce 2018 přešla povinnost vyřizovat pokuty za špatné parkování a řada z nich si stěžuje, že ani tuto agendu nestíhá. Proti převzetí nové oblasti se už vloni na jaře, kdy ministerstvo plán poprvé zveřejnilo, ohradila například třetí nebo čtvrtá městská část.

„Už teď vykonávají městské části v Praze řadu úkonů za stát či za hlavní město, aniž na tuto činnost dostávají odpovídající finanční příspěvek. Financovat takovou agendu z vlastních zdrojů a zajišťovat ji bez nových zaměstnanců není možné,“ uvedl tehdy mluvčí čtvrté městské části Jiří Bigas.

Ani delegování výběru pokut za parkování nepřineslo zvýšení efektivity a podle magistrátu městské části množství oznámení na špatné parkování nezvládají vyřizovat. Usuzují to z toho, že jako odvolací orgán nedostávají prakticky žádná odvolání. Za zhruba tři roky bylo magistrátu takto doručeno jen jedno odvolání proti rozhodnutí, uvádí úřad.

Aby městské části mohly kromě parkování zvládat novou agendu u­ dalších dopravních přestupků, jako je rychlost, nedání přednosti nebo jízda na červenou, musely by podle odhadů přijmout na 220 úředníků. Není přitom ani zdaleka jasné, že se jim podaří převzít stejné lidi, které bude kvůli ztrátě práce propouštět magistrát. Najít nové úředníky s patřičnou kvalifikací přitom nebude snadné. Podle Hofmana jich na pracovním trhu moc není.