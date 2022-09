Úsporný tarif v praxi. Dodavatelé začali odběratelům zohledňovat příspěvek

Domácnosti s nižší spotřebou dostanou příspěvek 3500 Kč a domácnosti s vyšší spotřebou 2000 Kč. Důvodem je to, že domácnostem a firmám stát odpouští i poplatek za obnovitelné zdroje, který standardně činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny.

Takže například domácnost s roční spotřebou tři megawatthodiny na poplatku ušetří 1797 Kč, domácnost se spotřebou deset MWh však ušetří již 5999 Kč.

Například Pražská energetika (PRE) klientům již připsala příslušné částky z úsporného tarifu na jednotlivé zákaznické účty. Zákazníci vidí tyto prostředky po přihlášení do aplikace Moje PRE.

„Reálně to vypadá tak, jako by nám zákazník tuto částku zaplatil. Většina našich klientů má distribuční sazbu D02d, elektřinou pouze svítí, neohřívá vodu a netopí. Zde dle vládního nařízení činí příspěvek 3500 Kč. Nyní v září není potřeba ze strany zákazníků cokoli činit, vše bude v platnosti až od října,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Zákazníci, kteří platí zálohy přes inkaso nebo SIPO, nemusejí nic řešit. Dodavatel elektřiny jim od října sám poníží zálohy. „Může dokonce nastat i situace, že několik měsíců bude mít zákazník nulové zálohy, tedy nebude platit nic. Závisí na výši obvyklých měsíčních záloh – kolik z nich státní příspěvek pokryje,“ uvedl Hanzelka.

Trvalý příkaz dodavatel neovlivní

Druhou skupinou jsou zákazníci, kteří hradí zálohy trvalým příkazem k úhradě. Zde dodavatel elektřiny nemůže platby nijak ovlivnit. Zákazník nás může kontaktovat a po dohodě s námi si poměrně snížit výši záloh.

„Pokud tak neučiní, státní příspěvek se mu projeví v ročním vyúčtování ve formě snížení platby. Celkové vypořádání bude až v ročním vyúčtování. Každý náš zákazník má roční vyúčtování v jiném měsíci. Je tedy možné, že některým zákazníkům se státní příspěvek promítne do vyúčtování de facto až za rok,“ dodal Hanzelka. Praha je rozdělena z hlediska vyúčtování na 12 obvodů.

Také ČEZ promítá příspěvek do záloh už od října, aby mohli lidé čerpat státní pomoc co nejdříve. „Vše proběhne automaticky, zákazníci nemusí o nic žádat ani dělat žádné kroky. Příspěvek rozúčtujeme do první zálohy. Pokud bude příspěvek vyšší než říjnová záloha, tak o zbylou částku snížíme zálohu v listopadu, případně v prosinci,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Výši záloh nemusí zákazník upravovat, bude mu snížena automaticky. Pokud má inkaso nebo SIPO, automaticky si ČEZ vyžádá sníženou částku.

Do záloh za říjen promítá příspěvek také Innogy. Příspěvek zohlednila již také Pražská plynárenská. „Nejčastěji na úhradu předepsaných záloh, případně na úhradu starších dluhů,“ řekl mluvčí Miroslav Vránek.

V zálohách nebo vyúčtováních zohlední úsporný tarif také E.ON. „Započítat ho můžeme také vůči pohledávkám,“ řekla mluvčí Martina Slavíková.

„Státní příspěvek si odečteme automaticky. Klientům už jsme ho zohlednili na jejich zákaznických účtech, takže v aplikaci Energie24 už teď můžou vidět zálohy na další měsíce ponížené o příslušný státní příspěvek. Všem klientům zároveň doporučujeme, aby neměnili dlouhodobě nastavené zálohy,“ doplnila mluvčí.

Slavíková jako příklad uvedla zákazníka, který získal podle distribuční sazby příspěvek 2000 Kč a měsíční zálohu na elektřinu platí 1800 Kč. V říjnu tento odběratel nezaplatí nic, v listopadu zaplatí jen 1600 Kč. „Pokud zákazníkovi v některý z následujících měsíců vyjde díky příspěvku záloha nula korun, nemusí platit v tom měsíci nic,“ dodala Slavíková.