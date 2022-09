Odvolávám, co jsem řekl. Síkela zmírnil prohlášení o zastropování domácností

Sedm hodin poté, co ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že by se strop vztahoval jen na část spotřeby, nyní tvrdí absolutní opak. Na svém twitterovém účtu zveřejnil, že zastropované ceny energií budou platit bez jakéhokoliv omezení.

„Zpochybňovat naše zastropování cen energií je mimo. Přespříští týden na vládě navrhnu zastropovat ceny energií pro celou spotřebu domácností. Zároveň chceme cílit na to, aby zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby energií, protože to by nás oslabovalo v energetické válce s Ruskem,“ napsal.

Premiér Petr Fiala ovšem nepředpokládá, že by vláda pro tuto zimu využila možnost omezit zastropování cen energií, o kterém se nyní na úrovni EU hovoří. „Rozhodnutí zastropovat ceny elektřiny a plynu bude platit tak, jak bylo oznámeno, tedy v plné výši pro všechny domácnosti,“ sdělil v neděli Fiala.

Zastropované ceny energií, které nedávno zveřejnila vláda, by měly odběratelům přinést jistotu i finanční úlevu v podobě šesti korun za kWh elektřiny a tří korun za kWh za plyn. Zastropování nemělo v původním znění žádné omezení a mělo by se vztahovat k celému rozsahu spotřeby.

Již na začátku ovšem takové řešení kritizovali mnozí experti i ekonomové. Upozorňovali, že zastropování v takové podobě totiž nijak nemotivuje k úspornému chování. Motivovat měla pouze tak jako tak zvýšená cena, což se částečně už letos opravdu děje. Spotřeba energií letos kvůli jejich zvýšené ceně totiž vskutku znatelně klesá.

Například v Rakousku tamní vláda zastropuje domácnostem cenu elektřiny do úrovně 80 procent loňské průměrné spotřeby, jak uvedla začátkem září. Nad úrovní 80 procent budou lidí platit plnou, tržní cenu.

Rakouské domácnosti jsou tak motivovány energiemi šetřit, aby spotřebu ideálně stáhly právě na 80 procent loňské spotřeby. Je nyní velmi pravděpodobné, že podobné opatření zavede právě i česká vláda.