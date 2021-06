Opozice chce reformovat daně, do povolebního zvyšování se však nikdo nehrne

Když Sněmovna na konci loňského roku rozhodla o snížení daní, vláda zdůrazňovala, že tento krok by měl být pouze dočasný. Na dva roky. Do zákona to tehdy ale poslanci nezakotvili. Byť nařízení nic takového nenařizuje, do nadcházejících voleb jdou strany s tím, že je třeba daně reformovat. Obrácení daňového systému vzhůru nohama však nikdo nechystá.