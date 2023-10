CzechTourism má nového ředitele, zaměří se na marketing či financování

Řekl to na tiskové konferenci v Praze poté, co ho do funkce uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Reismüller dosavadního ředitele Jana Hergeta, který z agentury odchází na vlastní žádost, vystřídá 1. listopadu.

Reismüller v agentuře CzechTourism dosud působil jako ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení. „Velmi intenzivně vnímám, že se cestovní ruch po pandemii covidu-19 změnil stejně jako celý svět. Při prezentaci Česka doma i v zahraničí je třeba tyto změny respektovat a vycházet jim vstříc, současně je třeba navázat na to, co už funguje,“ uvedl Reismüller.

„Mými hlavními prioritami tak bude optimalizace všech činností agentury a digitalizace ve smyslu transparentnosti a důrazu na měřitelný a na exaktních datech založený marketing,“ doplnil.

Do výběrového řízení na ředitele CzechTourism se podle agentury přihlásilo 11 lidí. Do finálního kola komise ministerstva pro místní rozvoj, pod které agentura spadá, vybrala dva uchazeče. Kdo s Reismüllerem postoupil, agentura CzechTourism nesdělila.

Cesta k zotavení cestovního ruchu po pandemii covidu-19 je podle Bartoše ještě dlouhá, odvětví k tomu ale má dobré předpoklady, řekl. „Věřím, že František Reismüller, který Českou centrálu cestovního ruchu velmi dobře zná, posune celý sektor cestovního ruchu dopředu,“ uvedl.

Vyzdvihl především to, že v oboru Reismüller působí celý svůj profesní život a také jeho dobrou znalost mezinárodních vztahů. „Uvědomuje si, že bez digitalizace se v cestovním ruchu do budoucna neobejdeme. I to vedlo k tomu, že od letošního 1. listopadu bude řídit celý CzechTourism,“ doplnil Bartoš.

František Reismüller je absolventem sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V cestovním ruchu začal pracovat po ukončení studia, nejprve působil jako business development manager v soukromém sektoru. V roce 2013 založil zastoupení CzechTourism v Šanghaji, které následně čtyři roky vedl. Další tři roky působil v Evropské cestovní komisi, poté se vrátil do agentury CzechTourism jako ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení.

CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.