Spor mezi odboráři. Dufek kritizuje požadavek ČMKOS na růst minimální mzdy

ČMKOS je největší centrála v zemi, zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. ASO je druhá centrála. Sdružuje 12 organizací se zhruba 110 000 odborářů. Patří do ní vlivné železničářské či lékařské odbory. Pohled vedení ČMKOS a ASO i jejich postup v řadě témat se liší dlouhodobě.

„My si to vyjednáme sami... Bláboly a nesmysly, které jdou z ČMKOS, není možné akceptovat. Ubližují našim odborářům. Oni jsou možná největší, ale my jsme nejvlivnější, protože dokážeme některé věci naším vlivem vyjednat,“ řekl na konferenci Dufek. Uvedl, že vyzval prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje k jednání o minimální mzdě a požádá premiéra, „aby to možná moderoval“. Ostře se vymezil vůči Středulovi. Podle Dufka šéf ČMKOS svými požadavky na růst minimální mzdy „zase zablokoval jednání“ a jeho postup končívá krachem. Představy ASO o růstu minimální mzdy její předseda ale neupřesnil. Středula uvedl, že na Dufkova vyjádření nemá cenu reagovat a jakkoliv je komentovat.

Návrhy na zvyšování minimální mzdy projednává tripartita, tedy zástupci vlády, odborových centrál a zaměstnavatelů. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že by se na přidání měli dohodnout odboráři a zaměstnavatelé. Dosud se nikdy nedomluvili. Rozhodovat musela vláda. V programovém prohlášení slíbila, že zavede automatickou valorizaci. O podobě vzorce pro pravidelné přidávání zástupci ministerstva práce, odborů a podnikatelů jednají.

Minimální mzda, kterou pobírá asi 150 000 lidí, se zvedla letos od ledna o 1100 korun na 17 300 korun. ČMKOS koncem dubna přišla s požadavkem, aby letos v polovině roku nejnižší výdělek vzrostl kvůli inflaci o 1000 korun a od začátku příštího roku o dalších 1200 korun. V součtu je to požadovaných 2200 korun navíc od ledna. Představuje to růst o 13 procent.

Zaměstnavatelé s výraznějším navyšováním nesouhlasí. Zmiňují stejné přidání, jaké se odhaduje pro příští rok u mezd, a to o šest procent. Za problém nepovažují navýšení minimální mzdy, ale zaručených mezd. Ty představují nejnižší možný výdělek podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Vyplácejí se v osmi stupních od minimální mzdy do jejího dvojnásobku.

Vedení ASO a ČMKOS se neshodovala na růstu minimálních výdělků či platů ve veřejném sektoru už dřív. V poslední době se lišila také v názoru na konsolidační balíček. Obě centrály postup vlády Petra Fialy (ODS) kritizují. Jejich výhrady i postup se ale liší. Dufek vystupuje na tiskových konferencích hnutí PRO a protivládních demonstracích nesystémových uskupení.