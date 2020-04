Skončily výlety za levnými českými cigaretami. Stát může přijít o miliardy

Uzavření hranic mezi Českem, Německem a Rakouskem prakticky zrušilo příhraniční obchod s tabákem. Stovky prodejen tabáku v okolí hranic již musely zavřít. Podle distributorů cigaret to může pro státní kasu představovat až miliardové výpadky. Jasné potom není, co bude s cigaretami, které mají platný kolek jen do konce května.