Ovocnářská soběstačnost Česka mizí. Pěstitele ničí dotovaný dovoz z Polska

Ovoce na českém trhu v červenci meziročně zdražilo o 18,8 procenta, čerstvá zelenina dokonce o ještě o čtyři procentní body víc. Jeden z největších cenových rozdílů pozorují statistici brambor, jejichž cena meziročně stoupla o dvě pětiny. Producenti zároveň varují, že ani letošní výnosy brambor nebudou ideální, což by se do koncových cen pro spotřebitele mohlo opět negativně promítnout. Do cen ale výrazně promlouvá i soběstačnost českého ovocnářství.

Vážná situace panuje už několik let i na trhu s jablky a podle soukromníků se po počátku ruské války na Ukrajině zdramatizovala ještě víc. „Polsko je momentálně hlavním evropským producentem jablek. Po rozpoutání války na Ukrajině ale Polsko přestalo své zemědělské produkty vyvážet do Ruska a zaplavilo tím evropský trh,“ uvedl na CNN Prima NEWS Robert Vyšata, vlastník společnosti Sady Tuchoraz.

Šéf Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík k tomu dodal, že polským pěstitelům se podařilo vyjednat mnohem lepší podmínky na evropském zemědělském trhu a těžit mohou i z příznivějších národních dotací. „Český pěstitel za takové situace nemůže tomu polskému konkurovat. I proto není Česká republika v produkci mnohých plodin soběstačná,“ myslí si Martin Ludvík s tím, že míra závislosti na dovozu ovoce a zeleniny ze zahraničí do České republiky je příliš velká a volá po změnách.

„Broskve, jablka nebo hrušky dovážíme ze 70 až 80 procent. Není to však tak dlouho, co celý svět bojoval s pandemií nemoci covid-19 a když vidím, jaký je aktuální stav českého zemědělství a potravinářství, tak se obávám, že do sedmi až deseti dnů by byly dvě třetiny regálů s potravinami prázdné. Většina z nich se k nám totiž opravdu dováží,“ upřesnil Ludvík.

Změna dotační politiky Evropské unie i českého státu by tak mohla mít na soběstačnost českého pěstitelství velmi pozitivní dopad. Pěstitelé totiž na CNN Prima NEWS naráželi na to, že společný evropský trh nefunguje.

„Když jsme mapovali trh v Německu nebo Švédsku, zjistili jsme, že tam polská produkce chybí. Německým vlastníkům obchodních řetězců se totiž nehodí, že by měli sami Němci likvidovat jejich domácí ovocné sady,“ dodal Ludvík.