Poptávka po pálení ovoce klesla. Mohou za to energie i vyšší spotřební daň

Richard Schwarz ze sadů ve Vranově na Rokycansku předpokládá, že zájem o pálení nebude ani letos. „Přitom letošní úroda má být dobrá,“ řekl ČTK jeden z největších pěstitelů jablek v Plzeňském kraji, který provozuje i palírnu.

„Mám pocit, že palírny v Čechách končí,“ uvedl Schwarz. Jakmile podle něj státu dojdou peníze, tak se zvedá spotřební daň z alkoholu, která jde trvale nahoru, k tomu výrazně zdražily energie. „Takže se neustále zvyšuje cena výroby, protože gró ceny pálenic je energie a daň a obojí se výrazně zvedá. Cena práce je na výrobě minimální,“ řekl. Navíc od ledna se bude spotřební daň zvyšovat znovu. Pálenka se podle sadaře stává drahou a zbytnou věcí. Zaplatit nájem a elektřinu lidé musí, ale udělat si kořalku nemusí, řekl.

Podle Schwarze do pálenic nechodí lidé, kteří nadměrně pijí lacinou vodku a krabicové víno ze supermarketů. „Pak je pár fajnšmekrů, kteří sem přijedou, i když bude cena vysoká. A ten zlatý střed, který nám vydělával peníze, ten nepřijede nebo si to bude sakra rozmýšlet,“ uvedl sadař. Podle něj jsou palírny v regionu na 70 procentech očekávání. „Lidi o pálenku nebudou mít zájem. Ovoce musí vypěstovat, sčesat, přijet k nám, počkat, zaplatit, přijet si a znovu zaplatit,“ uvedl. Litr padesátiprocentní pálenky stojí teď ve vranovské palírně zhruba 200 korun.

Propad poptávky zaznamenaly i další provozy z oblasti, například Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku. „Letos i loni se dokonce stávalo, že si lidé alkohol nevyzvedávali, museli jsme jim volat, aby si pro něj přijeli,“ uvedl Schwarz. Pokud nedojedou, tak ho celní správa zlikviduje. Nevyzvednutá pálenka nemůže jít do oběhu, je určená jen pro konkrétního zahrádkáře, který doveze ovoce nebo kvas.

Navíc podle Schwarze bude zřejmě v EU neudržitelné dvojí zdanění alkoholu v ČR, tedy nižší sazba spotřební daně pro pěstitelské pálení, stejně jako pro minipivovary. „To je evropská anomálie. Země EU to mají ošetřené jinak, ale daň mají jenom jednu,“ uvedl Schwarz. Sjednocení, tedy zvýšení daně pro pálenice, by byl podle něj další „hřebíček do rakve“ palíren.

„Na Moravě to bude něco jiného, tam se vypije kořalky obrovský objem. U nás je to okrajové, pro fajnšmekry,“ uzavírá Schwarz.