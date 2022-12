Středa 21. prosince je poslední den podání, kdy pošta garantuje dárek do Vánoc

Česká pošta měla o víkendu ve své distribuční síti 420 000 balíků. To je zhruba 2,5 krát více než v běžném období. Podle jejího generálního ředitele má pošta nejobtížnější období za sebou. Za rozhodný den pro doručení balíku do Vánoc pošta stanovila pro jeho podání středu 21. prosince. Někteří další dopravci garantují dodání pro zásilky podané do úterý 20. prosince.