ČNB varuje před končící platností starších bankovek. Už je stahuje z oběhu

„Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. To nejen že urychlí strojové zpracování bankovek v ČNB, ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele České republiky a zahraniční návštěvníky,” uvedl člen bankovní rady Oldřich Dědek, do jehož gesce spadá činnost peněžní sekce ČNB.



„Po dlouhé době budou mít bankovky běžně používaných nominálů jen jeden platný vzor, a sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejedná se o padělek,“ dodává.

„Rozhodli jsme se informovat veřejnost o tomto záměru už rok dopředu a věříme, že v běžném životě za rok si této změny možná občané ani nevšimnou, protože starší vzory ČNB kontinuálně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování. Po příštích 12 měsíců bych všem doporučil platit bankovkami jako obvykle, ty starší budou v ČNB nahrazovány novými,“ dodal Dědek.



Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které mají od druhé poloviny roku 2022 nadále zůstat v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbrného proužku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.

1000 Kč - stahovaný vzor/nadále platný vzor

K poslednímu červnu roku 2022 skončí platnost vzorů stokorunových bankovek z let 1995 až 1997, dvousetkorunových bankovek z let 1996 až 1998, 500 Kč vzorů z roku 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru z roku 1996 a 2000 Kč vzorů z let 1996 a 1999.



V oběhu naopak nadále zůstanou stokorunové bankovky vzoru 2018, dvoustovky vzoru 2018, pětistovky vzoru 2009, tisícovky vzoru 2008,dvoutisícovky vzoru 2007 a pětitisícovky vzorů 1999 a 2009.



S výjimkou nominálu 5000 Kč zůstane po 30. červnu 2022 v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominální hodnoty bankovky, čímž se pro veřejnost sníží riziko záměny starších, ne tak často používaných vzorů bankovek za padělek. Vyřazení starších vzorů bankovek z oběhu dále přispěje k zajištění hladkého peněžního oběhu jako jednoho z hlavních úkolů České národní banky.

Bankovky, které zůstanou u veřejnosti i po ukončení jejich platnosti, bude možné od 1. července 2022 do 30. června 2024 vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.